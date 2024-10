Externí autor 9. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Marie Retková byla v devadesátých letech jednou z nejoblíbenějších televizních hlasatelek. V osobním životě si ale prožila peklo, když onemocněla rakovinou. Na druhou stranu se jí osud odměnil v podobě věrného muže, se kterým spokojeně žije již desítky let.

Marie Retková začala po maturitě studovat jazyky a v roce 1976 se úspěšně zúčastnila konkurzu na místo nové televizní hlasatelky. Tuto profesi pak vykonávala zároveň se studiem na Filozofické fakultě.

Jako hlasatelka pracovala až do roku 2006, kdy této profesi odzvonilo a z obrazovek zcela zmizela. V roce 2017 ale dostala novou příležitost na televizní stanici Barrandov. V současnosti její hlas mohou příznivci slyšet na rozhlasové stanici Český rozhlas Dvojka.

Již čtyřiačtyřicet let je Marie Retková šťastně zadaná. Její manžel Petr Retek je lékař a věnuje se v oboru chirurgie. Když se do něj zakoukala, byla ale zadaná.

„Seznámil nás můj bratr, který s ním pracoval v nemocnici. Strašně jsem se do něj zamilovala, i když jsem v té době měla chlapce,” přiznala v pořadu České televize 13. Komnata.

Kromě toho, že musela ukončit svůj dosavadní vztah, ji také znervózňoval věkový rozdíl – její muž je totiž o dvanáct let starší. Tehdy ji ale uklidil známý sexuolog Miroslav Plzák, který opakovaně říkal, že takový věkový rozestup je z jeho pohledu zcela ideální. Lásce proto už nic nestálo v cestě.

Spolu s Petrem získala Retková také desetiletou nevlastní dceru Alici. Její maminka totiž zemřela při dopravní nehodě, a tak si mladá hlasatelka brala vdovce.

K dceři přišla jako slepá k houslím

„Bylo mi třiadvacet a neměla potuchy, co dítě obnáší, jaká je to zodpovědnost. Brala jsem ji jako mladší kámošku a na ní bylo znát, jak vedle sebe potřebuje ženskou. Když se na to dívám zpětně, možná jsem to brala jako výzvu, že bych se uměla o rodinu postarat,” myslí si dnes hlasatelka.

Když se dvojice vzala, krátce poté se jim na Silvestra narodila dcera Magdalena. „Tenkrát ještě nebyl ultrazvuk, tak se termín postupně posouval a já chtěla jít slavit. Každý den jsem chodila na kontrolu a paní doktorka na silvestra rozhodla, že už bych měla v nemocnici zůstat. Odpoledne to přišlo a před dvanáctou hodinou jsem porodila Majdu,” zavzpomínala Marie Retková.

V roce 2001 si hlasatelka prošla těžkým obdobím. Na chatě si totiž odskočila na toaletu a když ji opouštěla, zjistila, že je mísa plná krve. Naštěstí tehdy byla přítomna její nevlastní dcera Alice, která pracuje jako dětská lékařka. Té se to nezdálo, a tak ji ihned vyslala do nemocnice.

Onemocněla rakovinou

To se ukázalo jako správná volba. V nemocnici jí totiž byla diagnostikována rakovina děložního čípku. A to i přesto, že jen před měsícem absolvovala preventivní vyšetření a všechno bylo v pořádku.

„Když druhý den přijel manžel s druhou dcerou na chalupu, uviděli v koupelně tu krvavou spoušť a nechápali. Okamžitě jeli za mnou. Následovalo sdělení diagnózy, operace a léčba,” prozradila Retková.

Poté následovalo období, během kterého se Marie Retková musela zotavit. Než se dala do pořádku, trvalo to skoro rok. Dodnes přitom trpí některými následky. Natékají jí například nohy, a tak kvůli tomu nemůže nosit krátké sukně. I přesto ale v jejích letech vypadá výborně.

