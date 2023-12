Letos je to dvacet let, kdy ve věku 92 let zemřela kolegy i diváky milovaná „Maryčka“ či „Merinka“, jak všichni říkali bezprostřední a stále usměvavé paní Rosůlkové. Ztvárnila bezpočet postav divadelních, televizních i rozhlasových. Jak se k herectví dostala a jaký byl její život?

Zrozena k herectví

Marie Rosůlková pochází z Plzně, kde se narodila 17. prosince 1901. Herečkou toužila být od malička a se svou kamarádkou, jejíž tatínek byl herec, po škole utíkala do divadla. Jak zavzpomínala v jednom z pořadů Československé televize (viz video), často se skrývaly v provazišti, kde sledovaly celé představení a když divadlo ztichlo, na jevišti si zkoušely hrát role herců. Rodiče považovali její sen být herečkou za pouhé dětské poblouznění. Ač proti divadlu nic neměli, chtěli, aby měla „řádné“ povolání a zajištěné živobytí. Tak vystudovala dvouletou obchodní akademii a začala pracovat v bance.

Zdá se, že na kamarádky měla štěstí. I v dospělosti totiž měla přítelkyni, která měla k divadlu blízko a znala se s hvězdou Národního divadla Marií Laudovou-Hořicovou. Ta měla svou soukromou dramatickou školu. Kamarádka paní Marii u ní domluvila „zkoušku“… A tak Marie Rosůlková se svolením ředitele banky každé pondělí odcházela z práce dřív a jezdila do Prahy učit se herečkou.

Na své herecké začátky vzpomíná paní Marie na následujícím videu:

Z divadla do divadla, z role do role

Paní Marie po dvou letech studia herectví v Praze usoudila, že je již dostatečně zkušená a zašla přímo za ředitelem plzeňského Městského divadla s tím, že by chtěla hrát. Nebyl proti a přijal ji. Ve svých dvaceti opět stála na jevišti, tentokrát už jako skutečná herečka. Členkou tamního souboru byla tři roky (1921-1924). Poté postupně vystřídala několik scén, až nakonec zakotvila v Městských divadlech pražských, kde okouzlovala diváky více než třicet let (1950-1982), než ve svých jednaosmdesáti letech odešla do hereckého důchodu.

Na stříbrném plátně se poprvé objevila v roce 1931 ve filmu Pudr a benzin. Slávu a popularitu získala až později, když začala hrát v televizních seriálech (Sňatky z rozumu, Nemocnice na kraji města, Malý pitaval z velkého města, Synové a dcery Jakuba Skláře, a další). Nezapomenutelná je jako babička, která miluje detektivky v Takové normální rodince. Z filmů jen namátkou zmíníme třeba Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Šest medvědů s Cibulkou, Zítra vstanu a opařím se čajem…

Na následujícím videu si můžete připomenou paní Marii jako nezapomenutelnou babičku v Takové normílní rodince:

Její křehký půvab ji zprvu předurčil pro postavy romantických nezkušených dívek, poté hrála ženy zkušené, až nakonec laskavé staré dámy, často se smyslem pro humor či životní moudrostí. Ty vlastně ani hrát nemusela. Taková prostě byla. Optimistická, vždy v dobré náladě, zábavná.

Co jí osud nedopřál

V hereckých kruzích se o ní říkalo, že o chlapy nemá zájem. Měla. Neměla na ně však štěstí. Jen pár lidí vědělo, že se v jednadvaceti provdala za tehdy téměř neznámého herce Jarmila Škrdlanta. Moc jim to ale spolu neklapalo a po pěti letech se rozvedli. Poté byla zamilovaná do českého letce, který však byl ženatý. Doufala, že se kvůli ní rozvede. Když nastala válka, odletěl do Anglie bojovat za svobodu. Po návratu se vrátil k ženě a paní Marii zůstalo zlomené srdce, které se nezhojilo. Na muže zanevřela a smířila se s tím, že ani muže ani děti mít nebude. Žila se svým bratrem Janem – architektem a římskokatolickým knězem v nádherném kubistickém domě s výhledem na Vyšehrad v Praze na Rašínově náměstí. Přestože ona byla živel a on uhlazený moudrý pán, velmi si rozuměli a tvořili spolu nepřehlédnutelnou dvojici.

close info YouTube zoom_in Tak vypadala Marie, když pracovala v bance

Paní Marie sepsala své vzpomínky v knize Držte si klobouky (1991). Až do svého úmrtí si zachovala duševní svěžest a humor. Ke konci života ji trápily zdravotní problémy a měla nařízenou dietu. Hlavu si s tím nedělala a navzdory radám lékařů si neodepřela svého „panáčka“, a když ji nikdo nehlídal, jídlo si pěkně ochutila dle svého.

Svůj život, který si uměla užívat, zasvětila divadlu, filmu i rozhlasu. Zemřela dne 15. května 1993 v Praze ve věku nedožitých 92 let. Pohřbená je na Vyšehradě vedle svého bratra.

close info Wikipedia zoom_in Marie Rosůlková byla velmi krásná

Zdroje: www.fdb.cz, zeny.iprima.cz, www.prahain.cz, www.youtube.com