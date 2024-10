Na naší hudební scéně je přes šest desítek let, její písničky nestárnou, nestárne ani „Maruška“. Zanedlouho oslaví své 83. narozeniny a stále zpívá. Od podzimu své fanoušky těší na galakoncertech, které zakončí před Vánocemi v O₂ areně. Nabízíme o ní malý medailonek.

Hudba „pronásledovatelka“

„Populární hudba si vybrala mě, ne já ji,“ svěřila se kdysi v jednom z rozhovorů, navzdory tomu, že pochází z hudební rodiny. „Původně jsem chtěla být učitelkou – nepřijali mě na pedagogickou školu. Chtěla jsem být soudkyní – nevzali mě na práva. Nastoupila jsem do spořitelny, kde mě bavila finanční sféra… A přesto jsem se stala zpěvačkou. Byl to osud…“

Noblesní dámu, ze které vyzařuje klid a pohoda, ač je velmi živá až divoká, ke klavíru tatínek varhaník a sbormistr posadil v pěti letech. Maminka byla vychovatelka v družině a sborovou zpěvačkou v kostele. Malá Marie Rottrová zpívala a tancovala od malička, hudbou žila celá rodina. Zpíval a hrál na kytaru i její bratr, který ji přihlásil do soutěže Hledáme nové talenty.

V „talentech“ neuspěla, skončila ve finále čtvrtá ze čtyř, což tenkrát považovala za nespravedlnost, ale řekla si „nevadí, i prohry patří k životu“ a šla dál. A jak víme, došla daleko. Navzdory „neúspěchu“ jí začaly přicházet nabídky z rozhlasu, televize…

Osudoví muzikanti

Paní Marie prý nikdy „nevzala“ písničku, kterou by neměla co svému posluchači sdělit, vždy si pečlivě vybírala a právě proto k nám už desetiletí promlouvají. Hodně jí dali a ovlivnili muži, které jí na muzikantskou cestu poslal osud. Jedním z těch prvních byl trumpetista, zakladatel a kapelník bigbeatové skupiny Flamingo (Plameňáci) Richard Kovalčík.

„Byl to úžasný muzikant a dával do kapely celé srdce. Ovlivnil mě hodně profesně i v soukromí…,“ vzpomíná zpěvačka. Dalším byla legenda české populární a jazzové hudby, saxofonista, skladatel a dlouholetý člen kapely Rudolf Březina, který „…. donutil člověka k přemýšlení nejen o muzice.“

Muzikantským parťákem jí byl a dlouholetým kamarádem je kytaristka kapely Petr Němec, s nímž nazpívala mnoho krásných duetů (Oči, Tobogán, Opatruj svých sedmnáct, Ranní loučení).

Duet Marie a Petra Ranní loučení si můžete připomenout na následujícím videu:

Bezesporu mužem s velkým M je Jaroslav Wykrent, který ji od bigbeatových cover verzí nasměroval nádhernou písničkou Lásko k českému repertoáru.

Bez mikrofonu

Osudoví muzikanti vstoupili i do jejího osobního života. „Dal mi velkou muzikantskou školu i životní směr,“ vzpomíná na svého prvního manžela, hudebníka Vlastmila Kučaje (1940–1997), s nímž založila soulovou kapelu Majestic. Poznali se, jak jinak než díky muzice, když spolu ve zpěvaččiných začátcích vystupovali v ostravském big bandu při dolu Hlubina.

Na manželství (1962–1972) jí zůstaly krásné vzpomínky na soulovou muziku, ale dalo jí i dva syny, Martina a Víta. Kvůli nim si oba zachovali přátelský vztah, a když Vlastimil bojoval s rakovinou, vzala si ho k sobě a pečovala o něho.

Na polovinu 80. let nemá nejlepší vzpomínky, tenkrát byla „… totálně vyhořelá a nemocná“, svěřila se kdysi. „Živila jsem kapelu, byla sama na syny…“. Kvůli obrovskému vytížení a tlaku prý zapomínala na koncertech i texty písní a skončila v nemocnici se žaludečními vředy. Tehdy chtěla se zpíváním „seknout“. Do cesty jí osud poslal prodejce hudebních nástrojů, „bigbíťáka“, který před emigrací do Německa hrál jako kytarista v havířovské rockové kapele. Jeho jméno je Jiří Burgestein.

Odstěhovala se s ním do německého Stuttgardu a jako žena v domácnosti si užívala odpočinku od světa showbyznysu, zpívání jí nechybělo. Jenže po pěti letech přišel návrat do Prahy. S ním i nabídka na koncertní turné a natočení CD Jeřabiny. Jejich vztah se rozpadnul, ona z hudební scény už nezmizela, ale tempo zmírnila, aby zpívala už jen v klidu a pohodě.

To mám tak ráda je jedna z písniček, kterou má Marie nejraději:

Hraje celá rodina

Hudebně ji ovlivnili i synové. Mladší syn Vít Rotter (rodným příjmením Kučaj, *12. listopadu 1965) je baskytarista, hráč na bicí, skladatel a producent, bývalý člen skupiny Buty, autor Nad stádem koní, která vyhrála cenu Anděl (2000). Pro Marii složil hudbu k písničce Pozemský ráj, kterou si sama otextovala.

Starší Martin Kučaj (*25. dubna 1963) je kytarista, ovládá i klávesy, ale hlavně skládá, je autorem znělek k pořadům a reklamám. Se svou manželkou, jíž rodiče pocházejí z Hong Kongu, žije v Kanadě. Ke zpěvaččině velké radosti z ní její kluci udělali šestinásobnou babičku čtyř vnuků a dvou vnuček. O přírůstek do velké rodiny, kterou si naše „Lady Soul“, jak se jí říká, vždycky přála, se postaral před více než rokem mladší Vítek, když se stal otcem Maxe. Vnoučata jsou prý velmi muzikální a určitě o nich bude také slyšet.

Marie Rottrová po druhém rozchodu žila dlouho sama a po partnerském vztahu netoužila. Když jí zemřela maminka, cítila prázdnotu. Tehdy jí do cesty vstoupil Milan Říha, o patnáct let mladší podnikatel „... stačilo párkrát si povídat a zjistila jsem, že je spřízněná duše.“ Vzali se v roce 2016 po desetiletém soužití v malé obci v Orlických horách a svatbu se jim podařilo utajit.

A paní Marie dnes?

Marie sice chtěla svou kariéru už nejméně dvakrát ukončit, ale kontakt s publikem by jí nesmírně chyběl. „Koncertování, to je moje zdravá závislost, kterou jsem si za ty roky vypěstovala," říká dnes. Letos se zúčastnila letních festivalů, od listopadu do prosince má naplánovano koncertní turné. Najde si však čas na rodinu, vnoučata, zahrádku na chalupě na Vysočině, dovolenou a užívá si duševní pohodu. Na stárnutí čas nemá. Stále vypadá skvěle a je plná energie.

