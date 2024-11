Externí autor 19. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Říká se jí Lady Soul a rozhodně nevypadá na tolik, kolik jí je. Marie Rottrová promluvila o svém důchodu a nezapomněla přidat pár rad dnešním třicátníkům.

Doslova před pár dny oslavila krásné třiaosmdesáté narozeniny a přitom vypadá o desítky let mladší. Jak to dělá? Překvapivě tak, jak by vám doporučil každý lékař.

Zásadní je pohyb

Pro Super.cz prozradila, že stále cvičí a je pořád v jednom kole: „Fyzičku zatím mám, naštěstí. Mám sestavu cviků, které skoro denně dodržuji, abych se udržovala v kondici. A mám doma schody, takže běhám nahoru a dolů. A když si můžu vybrat, jestli výtah, nebo schody, vždycky jdu po schodech. To je pro kondici fakt dobrý.“

Věk ani nemoci si nepřipouští

V jednom rozhovoru prozradila, že i ji dostihlo pár drobných zdravotních potíží, z nichž některé šlo vyřešit tabletkou a jiné zase správnou fyzioterapií. Nezapomněla ale dodat, že ji toho jinak zas až tak moc netrápí.

A také si raději nepřipouští, že už překročila osmdesátku. A to z jednoduchého důvodu, na tuhle číslovku se rozhodně necítí. Ostatně, vždy se obklopuje mladšími lidmi, díky kterým se stále udržuje v obraze. A jak sama mnohokrát řekla, nabíjí ji muzika a publikum.

Nebrání se technologiím

Svět patří sociálním sítím, kdo na nich není, jakoby nebyl. Marie Rottrová tenhle fakt pochopila, dokázala se i ve svém věku přizpůsobit novinkám a technologiím. Prozradila, že dokonce přispívá i na svůj Instagram, který jí založil předseda jejího fanklubu.

Ráda poodhaluje své soukromí, třeba fotkami z výletů s manželem nebo z dovolených. Ale postuje i fotky z různých pracovních akcí. Snaží se tak udělat radost velkému množství svých fanoušků, kteří jsou rádi za každou novou foto zprávu, co je u ní nového.

Co ji překvapilo v důchodu?

I když je naše Lady Soul už v důchodu, stále pracuje. Poněkud nepříjemným zjištěním pro ni byl fakt, že kromě odvádění daní, musí stále platit sociální a zdravotní pojištění. Jak v jednom rozhovoru uvedla: „Když pracujete, tak platíte daně i z důchodu. Což mě tedy hodně překvapilo. Takže státu odvádíme dost peněz, tak by si nás měl hledět.“

Pro dnešní třicátníky má dobrou radu

Na otázku webu Českédůchody.cz, jak se připravovala na důchod, přiznala: „Já jsem se nepřipravovala vůbec. Říkala jsem si, že si k tomu důchodu něco našetřím. Spíš bych doporučila lidem, kteří můžou, ať si odkládají nějaké peníze stranou, a když můžou, tak ať něco koupí, nějakou investici. Až našetří do určité míry, nějaký kousek pozemku nebo něco takového. To jsou věci, které jdou nahoru vždycky, tak na tom člověk vždycky vydělá a k stáru mu to může vypomoci.“

A co by vzkázala ostatním seniorům?

Rozhodně jim doporučuje, aby měli rádi lidi a brali život s nadhledem a humorem, protože nejhorší je brát všechno vážně a všechno si moc připouštět k tělu. A také by se neměli vyhýbat společnosti, ale scházet se s přáteli, třeba u kávy, a popovídat si. Je podle ní důležité komunikovat s cizími lidmi a mít je rád. Snažit se o to.

