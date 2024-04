Externí autor 28. 4. 2024 clock 4 minuty gallery video

Tato dáma vypadá ve svých dvaaosmdesáti letech stále skvěle, ale na této fotografii byste ji nejspíš jen těžko poznali! Každá doba s sebou nese jisté trendy a v době, kdy byl snímek pořízen, frčely zrovna „velké vlasy“. Poznáte zpěvačku, která zamlada nosila tento účes?

Umělkyně se narodila 13. listopadu roku 1941 v Ostravě-Hrušově. Jako velká patriotka se i dlouhou dobu odmítala přestěhovat do Prahy, ke zlomu došlo až v roce 1985. Rodinné zázemí pro budování kariéry měla slibné, její tatínek byl varhaník a maminka zpěvačka a dívenka už odmalička hrála na klavír. Po maturitní zkoušce pracovala chvilku jako úřednice a jako úřednice se i v roce 1960 zúčastnila v Ostravě jedné hudební soutěže, která byla určena pro mladé talenty.

„Díky mým pubertálním synům u nás doma pořád hrál punk, lezlo mi to i ušima. Potom přišli s novou vlnou, a to se mi líbilo, třeba The Police. Já jsem přístupná i nové muzice, člověk nesmí ustrnout a aspoň to vnímat,“ prozradila zpěvačka pro web idnes.cz. Jejím nejčastějším repertoárem ale není punk, nýbrž soul a šanson.

Nechtěla zpívat české covery

Paradoxem je, že šansonu se ze začátku bránila. Nicméně když nahrála svou první píseň v tomto žánru, která nesla název To mám tak ráda, už se mu tolik nebránila. „Tíhla jsem spíš k anglosaské muzice, ale Jiřinin text byl tak krásný, že jsem ho s chutí nazpívala,“ zmiňuje zpěvačka textařku Jiřinu Fikejzovou, která píseň upravila do české verze z originálu od Serge Lamy.

A to bylo jejím dalším vykročením z vyjetých kolejí. Zpívání v českém jazyce. Záhy ale vysvětlila, co ji tento krok přesvědčilo udělat: „Měla jsem dojem, že to v češtině nikdy nemůže vyznít jako v originále. Pak jsem ale začala spolupracovat s výbornými textaři a došlo mi, že když má český převod textu smysl, rytmus a dobře se zpívá, není v tom problém.“

S českými texty podle cizojazyčných originálů měl problém i další zpěvák. Pavel Bobek, který s ní nazpíval S tím bláznem si nic nezačínej, se počeštěným písním hodně dlouho bránil. Pak ale následovala další skladba od australských zpěváků Nicka Cavea a Kylie Minogue Where the Wild Roses Grow, která byla přeložena jako Divoká růže.

Zde kromě překladu hrál roli i obsah písně. Bobek i naše tajemná zpěvačka se zdráhali text nazpívat, protože se jim zdál příliš brutální. Pavel Vrba je ale přesvědčil, že v překladu to takto nevyzní a že použitá slova jsou umírněná.

Její předělávku ocenili i Black Sabbath

Nicméně zpěvaččiným největším přezpívaným hitem do češtiny je nepochybně skladba od britské skupiny Black Sabbath. She’s Gone není úplně ta topová píseň, kterou by skupina bořila hitparády, ale v českém znění po otextování Jaromírem Nohavicou si u posluchačů své místo konečně našla. Lásko, voníš deštěm je dnes již klasikou a mnozí si ji rádi pustí, i když je to už přes 40 let, co byla nahrána.

„Sabbati měli na svých webových stránkách, že je to nejpovedenější předělávka téhle písničky, která kdy vznikla. Vždy, když ji zpívám, vzpomenu si na klip, v němž kráčím nočním deštěm zmáčenou Ostravou,“ zmiňuje zpěvačka svou povedenou spolupráci na coveru, jíž ocenili právě i samotní Sabbati.

Poznali jste dle indicií, která slavná zpěvačka přezpívala zahraniční hity? Samozřejmě, je to báječná Marie Rottrová!

close info profimedia zoom_in Zpěvaččiným největším přezpívaným hitem do češtiny je nepochybně skladba od britské skupiny Black Sabbath.

Důvodem, proč se famózní Marie Rottrová bránila českým překladům bylo hlavně to, že se bála, že texty v překladu nebudou dostatečně kvalitní. Když pak ale začala pracovat s těmi nejpovolanějšími, podvolila se, a díky tomu vzniklo nečetně krásných písní od této skvělé umělkyně.

O to více kroutí hlavou nad současnou hudební tvorbou, kdy jí přijde, že se na obsah skladeb už vůbec nedbá a celkově lidé ztratili k českému jazyku úctu.

Zdroje: idnes.cz, csfd.cz