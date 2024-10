Externí autor 19. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Marie Rottrová je nazývána Lady Soul nebo také soulovou královnou. Její elegance, šik styl a věčné mládí je fascinující. Zkrátka jako by se rozhodla nestárnout. Jaký je vlastně její životní příběh?

Muzikantská rodina

Marie se narodila v Ostravě v roce 1941. Když se na ni podíváme, zdá se datum narození naprosto neuvěřitelné. Pocházela z rodiny, která hudbě hodně přála. Otec byl varhaník a matka zpěvačka, Marie se od dětství učila hrát na klavír.

Když je tázána, jak si dokáže stále udržovat svou mladistvou noblesu, usmívá se.

„To není žádný fígl, tak jsem se narodila. Už v postýlce jsem skákala, třásla rukama a zpívala. Jsem celý život hyperaktivní. A taky věčná optimistka,“ říká.

Nicméně po absolvování gymnázia její cesta na konzervatoř nevedla. Pracovala nějakou dobu jako úřednice. Posléze se účastnila ostravské soutěže hledající mladé hudební talenty. Na základě soutěže se jí dostalo prvního pozvání do televize.

První gramofonové desky jí vyšla v roce 1968, od toho roku byla zpěvačkou skupiny Flamingo, později přejmenované na Plameňáci. Usilovně dál pracovala na své hudební kariéře, spolupracovala s tanečními skupinami a různými orchestry, proslula nejen jako zpěvačka, ale i jako textařka, pianistka a moderátorka.

Dlouho odolávala nabídkám odstěhovat se do Prahy, rodnou Ostravu opustila až v roce 1985.

Její nejproslulejší songy jsou pravděpodobně Řeka lásky, Lásko, voníš deštěm, S tím bláznem si nic nezačínej a Skořápky ořechů. Některé z jejích písní jsou její originální tvorba, další jsou na melodie zahraničních písní, například Black Sabbath.

Ale co dalšího, krom talentu a usilovné práce ji formovalo?

Rodina, lásky, děti a zázemí

Ve dvaceti letech se zamilovala a vdala za Vlastimila Kučaje. Deset let byli spolu a narodili se jim dva synové.

Jeden z nich je známý hudebník Martin Kučaj, který hrál ve skupinách jako Krausberry nebo Proud a v současnosti žije a působí v Kanadě.

Nakonec se ale svazek s Vlastimilem rozpadl.

„Nebudu tvrdit, že to byla chyba jen toho druhého, já na tom rozpadu manželství mám také svůj podíl,“ přiznává zpěvačka.

„Když jsem se vdala poprvé, byli jsme s manželem z absolutně rozdílných rodin, každý jsme byli úplně jinak vedeni, vychováváni. Manžel například vůbec neuměl dávat najevo náklonnost, lásku, nikdy mě neoslovil křestním jménem, vždy to nějak obešel. Byl to neosobní vztah. Ale nebyla to jeho chyba, on za to nemohl, byl strašně limitovaný výchovou. Ale díky tomuto manželství mám dva syny. Po rozvodu jsme spolu dál pracovali, psal pro mě krásné písničky,“ dodává.

Jejím druhým manželem byl Georg Burgerstein, Němec, kvůli kterému se odstěhovala z Čech a dočasně přerušila kariéru. Tento vztah skončil po šesti letech a o příčinách se zpěvačce mluvit nechce.

Nějakou dobu to pak vypadalo, že si svou věčnou zářivou krásu nechá pro sebe a žádného dalšího muže si do života nepustí. Až jí vstoupil do cesty o šestnáct let mladší Milan Říha. Dlouho jeho dvoření odolávala, nechávala ho s kyticí stát u vrátek.

„Pak jsem si uvědomila, že on by mohl být ten, o koho se můžu opřít, komu můžu důvěřovat,“ popisuje Marie, „komu se můžu svěřit, kdo mě bude mít rád. Dal mi lásku, kterou jsem dříve neměla.“

Po jeho boku vysloveně rozkvetla, pokud to bylo ještě více možné. V současnosti je Marie Rottrová aktivní a vystupuje po celé republice – a k tomu je pyšnou šestinásobnou babičkou a jednou prababičkou.

O své životní dráze říká: „Mám naštěstí hodně strážných andělů a dobře vyvinutý instinkt, který mě vede životem. A tak si nestěžuji.“

Dokáže si užívat pohodu a klid, dokáže rychle zahnat chmury a splíny. Není divu, že báječná soulová královna vůbec nestárne!

Zdroje: www.stream.cz, cs.wikipedia.org, zeny.iprima.cz, www.novinky.cz, www.facebook.com