Veřejná poprava Marie Stuartovny se zvrhla ve ostudu kata a směšnou frašku

Marie Stuartovna

Je 8. února 1587 a Marie Staurtovna čeká na své poslední vystoupení. Do síně, kde se konala její exekuce, vkročila nákladně oblečená a s hlavou hrdě vztyčenou. Ušklíbla se do vyděšených očí anglické královny Alžběty I., jako by tušila, že její poprava bude skutečně velkolepá.