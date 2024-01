Tereza Luisa seděla v křesle. Přes otevřené okno sledovala západ slunce v zahradách zámku Versailles, popíjela víno a poslouchala, jak Marie Antoinetta předčítá z knihy. Cítila se šťastná. „Kéž by tento večer nikdy neskončil,” usmála se na svou královnu a chytla ji za ruku.

„V té době jsem si myslela, že mi svět leží u nohou,” povzdechla si o více než rok později. Z ulice na ni doléhal křik davu. Ve vězení byla necelý měsíc. S okolím vůbec nekomunikovala. Strážci jí pouze stroze oznamovali, který z jejích přátel byl popraven. Věděla, že stejný konec čeká i ji. Kdy ji přivedou před tribunál ale netušila. Proto jen tiše vyčkávala a vzpomínala.

Marie Tereza Luisa Savojská se narodila 8. září roku 1749. Byla šestým dítětem a pátou dcerou Ludvíka Viktora Savojského, prince z Carignana a němeské princezny Kristýny Jindřišky Rotenburgské. V dětství získala skvělé vzdělání. Zároveň byla hrdá, citlivá a velmi krásná. Rodiče ji proto mohli vybrat významného ženicha. Tím se v jejích šestnácti letech stal pravnuk Ludvíka XIV., Ludvík Alexandr Bourbonský, jenž byl dědicem největšího bohatství ve Francii. Mladá dívka se tak stala nejen milionářkou, ale také členkou královské rodiny.

Život vedle královny

Její manželství však šťastné nebylo. Ludvíka, proslulého prostopášníka a milovníka zhýralého života, rodinný krb nelákal. Pět měsíců po svatbě utekl s operní tanečnicí Mademoiselle de La Chassaigne, zadlužil se a nakazil pohlavní chorobou. Podlehl jí 6. května 1768.

Mladá vdova však dlouho netruchlila. Kývla na nabídku svého tchána a začala mu pomáhat s charitou a pořádáním společenských událostí. Jejich rozsáhlé projekty jim vynesly přezdívky „Král chudých" a „Anděl z Penthièvre“. Zároveň se jí otevřely dveře do Versailles.

Psal se rok 1771, kdy se na jednom z plesů setkala s budoucí královnou. Dívky si hned padly do oka a během několika týdnů se staly nerozlučnými kamarádkami. Jejich vztah byl upřímný a plný důvěry. Právě proto Marie Antoinetta, po nástupu Ludvíka XVI. na trůn, jmenovala Terezu Luisu superintendentkou domácnosti, nejvyšší hodností pro dvorní dámu.

Tento krok šlechtice šokoval. Pozice byla považována za zbytečnou a drahou. Proto byla před více než třiceti lety zrušena. Panovnice se však své přítelkyni chtěla odměnit a oficiálně s ní trávit více času. „De Lamballe je v jejích soukromých pokojích až příliš často,” napsal velvyslanec Mercy. „Královnu jsem tedy upozornil, že její přízeň k ní je poněkud přehnaná.” V ulicích Paříže totiž kolovali pamflety, na nichž byla Marie Antoinetta a savojská princezna zobrazeny jako milenky. Byly jedním ze způsobů, jak podkopat veřejné mínění o monarchii.

Francouzská revoluce

Během jednoho roku se život přítelkyň obrátil vzhůru nohama. Po vypuknutí Francouzské revoluce Tereza Luisa nevěděla, komu věřit. I přestože se snažila ukrýt, 19. srpna 1792 byla zatčena. O necelý měsíc později byla předvedena před tribunál, kde veřejně odmítla zapudit krále a královnu. Tím se odsoudila k smrti.

Vojáci savojskou princeznu doslova hodili do rozzuřeného davu. Během pár minut byla ubodána. Podle několika pozdějších zpráv měla být dokonce znásilněna. Další legendy praví, že jí byly odříznuty prsa a hlava, která byla nabodnuta na kůl a předávána z ruky do ruky. Poté byla přenesena do nedaleké kavárny a vystavena jako trofej.

