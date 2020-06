Manželství Marie Terezie: Čím ji uhranul obtloustlý záletník bez vychování?

Dědička zemí habsburské monarchie Marie Terezie se do Františka Štěpána Lotrinského zamilovala už ve svých šesti letech. Láska jí vydržela až do konce života, ačkoli nad ní rakouští aristokraté kroutili hlavami. František Štěpán totiž pohrdal jakoukoli dvorskou etiketou.

Zatímco Marii Terezii dějiny popisují jako velmi konzervativní a zbožnou dámu, její choť byl ve své době považován za extravagantní osobnost. František Štěpán odmítal škrobenost vyšší šlechty a bylo mu jedno, že z něj nevyzařuje náležitá vážnost. Preferoval pohodlný, až nedbalý způsob oblékání, bojkotoval formální ceremonie a vystupoval s přirozeností sobě vlastní, což se mezi aristokracií nenosilo. Rakouská šlechta mu vyčítala, že se chová jako měšťák, a nikdy ho nepřijala jako svého. Zlé jazyky činily narážky na Františkovu obtloustlou postavu a lenost.

Marie Terezie ho přesto oddaně milovala. Obdivně k němu vzhlížela už jako šestiletá, když nějakou dobu pobýval na vídeňském dvoře coby 15letý budoucí vévoda. Její otec, císař Karel VI., pro ni původně vyjednal svatbu s Františkovým starším bratrem, ten ale náhle zemřel na neštovice, a tak si Marie Terezie mohla prosadit svého vyvoleného.

Není jasné, do jaké míry František Štěpán lásku malé dívenky opětoval, o deset let později se však neváhal vzdát Lotrinska, aby se s ní mohl oženit. A že jejich vášeň hned tak nevyčpěla, o tom svědčí 16 dětí, které Marie Terezie porodila v průběhu dvaceti let.

Bez mráčku se ale šťastné manželství neobešlo: František Štěpán si neodpustil zálety, což Marie Terezie nenesla zrovna nejlépe, nicméně se to naučila tolerovat. Manžel na oplátku přihrál Habsburkům obrovské jmění, protože se projevil jako schopný obchodník. V zemi zakládal banky a manufaktury, v nichž zaměstnával až deset tisíc lidí, a přispěl tak k oživení upadající rakouské ekonomiky. Zchudlé státní pokladně půjčil veliké částky a z rozhodnutí své ženy se stal finančním správcem země. Pozitivní ekonomický vývoj přerušila jeho smrt v roce 1765. Marie Terezie pro milovaného manžela velmi truchlila a do konce života nesundala černý šat.