Tajný milenec Marie Terezie? O panovnici se šuškaly pikantní klepy

Skrývala Marie Terezie milostné tajemství?

V úspěšném televizním miniseriálu o Marii Terezii se slavná panovnice zapletla s atraktivním vojenským důstojníkem, aby manželovi oplatila jeho četné nevěry. Vycházeli tvůrci ze skutečné události nebo z dvorních klepů, na nichž ve skutečnosti nebylo zrnko pravdy?

Marie Terezie patřila k nejmocnějším evropským vladařům své doby a velmi jí záleželo na veřejném obraze své osoby a rodiny. Vypěstovala si s sobě silnou sebekontrolu, která jí nedovolila dát průchod emocím, když ji zrovna někdo sledoval. Prezentovala se jako energická panovnice a pečující matka, jež neustále hýří dobrou náladou a nic ji nevyvede z míry.

Chladnou tvář zachovávala i v případě záletů svého manžela Františka Štěpána. Bylo by skandální, kdyby mezi vznešenými manžely docházelo k žárlivým scénám. Snad za každými dveřmi paláce číhalo nějaké to bystré ucho komorníka či služebné, které by obsah šťavnatého rozhovoru předalo dál.

Hazard a švarní vojáci

Ať se Marie Terezie snažila sebevíc, klepům stejně nezabránila. Nevznikaly ani tak na samotném vídeňském dvoře jako na dvorech jejích úhlavních nepřátel. V šíření pikantních pomluv vynikalo zejména Prusko. Šuškalo se, že rakouská panovnice holduje hazardu a má slabost pro mladé urostlé vojáky. Její kypré tvary už samy o sobě svědčí o veliké náruživosti…

Pravda je, že hazardní hry si Marie Terezie skutečně oblíbila a dokázala v nich prohrát velké částky. Jak to ale bylo s těmi vojáky? Nejžhavějším kandidátem na jejího důvěrníka byl bezesporu uherský hrabě Andrej Hadik, který figuroval i v televizním filmu. Ačkoli pocházel ze slovenského zemanského rodu a u armády začínal jako praporčík, velmi rychle se vyšplhal po různých vojenských hodnostech až na polního maršála a zároveň byl povýšen do hraběcího stavu.

Taková závratná kariéra zaváněla protekcí, a tak se zrodila fáma, že mu Marie Terezie postup uspíšila odměnou za jeho milostné výkony v jejím loži. To ale podle historiků nebylo příliš reálné. Jak jsme už zmínili, panovnice velmi přísně respektovala etiketu a dávala si velký pozor, aby takříkajíc nešlápla vedle. Kromě toho hluboce ctila katolickou víru, pro kterou byla nevěra nepřijatelná. K tomu připočtěme její neustálá těhotenství a všudypřítomné uši dvorních dam, osobních strážců a služebných. Marie Terezie prakticky nebyla nikdy sama.

Hadik si postup zasloužil

Andrej Hadik měl naproti tomu dobrou šanci se vyznamenat, protože se za její vlády hodně válčilo. Velké uznání si vydobyl obsazením Berlína v roce 1757. Na velkoměsto tehdy vytáhl jen s 3500 husary a pěšáky a během akce ztratil pouhých 10 mužů. Berlín se z okupace vykoupil 300 tisíci tolary, z nichž si Hadik nechal pro armádní výdaje jen 25 tisíc. Zbytek poctivě odevzdal Marii Terezii. Rakouská pokladna, vyčerpaná válčením, potřebovala každý stříbrňák. Slovenský důstojník si tedy evidentně udělal u panovnice dobré očko i bez vášnivých nocí.

Berlíňané ale samozřejmě Hadikovi nemohli přijít na jméno, a tak spustili vlnu pomluv. Vyprávěli si mezi sebou i historku, kterak Hadik koupil v Berlíně pro Marii Terezii pár luxusních rukaviček. Obchodník mu však schválně zabalil obě rukavice levé, a tak si arcivévodkyně mohla drahocenný dárek akorát tak vystavit ve vitrínce.

Abychom to shrnuli, pro milostný románek mezi Marií Terezií a švarným důstojníkem neexistují důkazy. S největší pravděpodobností šlo opravdu jen o drby.



