Smutná poslední léta Marie Terezie. Velmi se trápila a vytahovali ji kladkou

Natálie Borůvková

Marie Terezie

Foto: Profimedia.CZ

Mocná panovnice, reformátorka, milující manželka i přísná matka. To vše byla Marie Terezie, která vládla habsburské monarchii dlouhých čtyřicet let. Byla jedinou panovnicí, která usedla na českém trůně. Poslední léta Marie Terezie jsou plná smutku a trápení. Do patra ji na stáří vytahovali kladkou.