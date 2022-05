Co jedla Marie Terezie: Z jejího jídelníčku by dnešní dietologové šíleli

Marie Terezie

Arcivévodkyně rakouská, královna uherská, markraběnka moravská a jediná vládnoucí žena na českém trůně Marie Terezie byla v mládí útlou a štíhlou. Postupem času se však do historie zapsala nejen svým panováním, ale také postavou.

O Marii Terezii je známo, že byla obdivována pro svou bělostnou až průhlednou pleť, plavé vlasy a velké modré oči. „Má plný obličej a vysoké čelo. Nos je malý, ústa trochu velká, zuby bílé, paže a ruce překrásné," popsal svou královnu pruský hrabě Otto Christoph von Podewils v roce 1746. „Její chůze je poměrně ladná a držení těla majestátní. Je však i přes svou výšku obézní a těžkopádná."

Není divu, Marie měla ve svých devětadvaceti letech za sebou už 8 porodů. Ty a také její záliba v delikatesách se na postavě podepsaly. Milovala ryby, zeleninu, ale především sladká jídla a vína. Preferovala tokajské, k němuž si ráda uzobávala sušené a kandované ovoce. Její největší vášní však byla čokoláda.

Strava Marie Terezie

Horký nápoj si dopřávala každé ráno. Někdy si k němu zakousla pečivo, často ho však konzumovala samotný. Na zámku Schloss Hof ji kuchař připravoval speciální lahůdku, čokoládovou polévku. Ta se skládala z jíšky, hořké čokolády, skořice, cukru a másla.

Oběd startovala polévkou. Druhý chod se skládat z masa a zeleniny. Dobové prameny se zmiňují o jejím menu v maďarském městě Vác. Zde si dopřála vývar z kapouna, grilované ryby a zeleninu. Jako dezert se podávalo pečené jablko se skořicí a medem a muškátové víno.

Večeře však byly často honosnější a měly podobu bohaté hostiny. To, že se na nich Marie Terezie pravděpodobně přecpávala dokazuje legenda, v níž se vypravuje, že jednou její osobní lékař Gerhard van Swieten přinesl k tabuli kýbl a od každého chodu do něj hodil jednu porci. Vše zalil vínem, pivem, kávou a koňakem. „Takto to vypadá ve vašem bříšku, Veličenstvo," prohlásil a odešel. Od té doby se prý panovnice v jídle omezovala, moc jí to však nepomohlo.

Nebezpečná obezita

Velký zlom nastal v roce 1761, kdy bylo královně 44 let a její rodinu napadly pravé neštovice. Byla tak nemocná, že už přijala poslední pomazání. Jako zázrakem se však vyléčila. Zhoršily se jí však její chronické potíže. Měla problém s dechem a projevil se u ní vysoký krevní tlak. Když o 4 roky později zemřel její manžel, šlo to s ní z kopce. Trpěla depresemi, zavírala se v komnatě a odmítala vycházet ven. Pouze jedla, pila alkohol a vysedávala u okna.

Ztloustla tak moc, že si v pětapadesáti letech musela nechat na zámku Schönbrunn namontovat výtah. Kvůli tloušťce se také nedokázala protáhnout do kapucínské hrobky, kde byl František I. Štěpán Lotrinský uložen. Byla tam spuštěna na židli zavěšené na kladkostroji. Projekt se však podařilo uskutečnit až na druhý pokus. Poprvé lana kvůli její hmotnosti praskla.

