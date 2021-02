Čím si skutečně Marie Terezie získala respekt významných mužů Evropy

Foto: Wikimedia Commons, By Barbara Krafft, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curi

„Konečně mají Habsburkové na trůnu muže - tento muž je žena!“ prohlásil Fridrich II. o panovnici Marii Terezii. Jediná česká vládkyně proslula zavedením povinné školní docházky, četnými reformami i rekordním množstvím dětí. Nemůžeme ji upřít fakt, že byla úspěšnější než mnozí mužští monarchové před i po ní. Svými činy a způsobem vládnutí si vysloužila respekt a nesmazatelně se zapsala do paměti českého národa.

Na trůn nastoupila roku 1740, a to díky pragmatické sankci, již vytvořil a prosazoval její otec Karel VI. Fungovala v habsburské monarchii a mimo jiné umožňovala zástupkyním něžného pohlavídostat se na trůn. Tedy při neexistenci mužských nástupců…

Při vládnutí uplatňovala Marie Terezie hlavně selský rozum a svou přirozenou inteligenci. Žádné vzdělání určené pro státníky neabsolvovala, jelikož její rodiče počítali s mužským dědicem. Nakonec se však na vládnutí přirozeně hodila právě ona.

Jakožto dcera císaře se ani Marie Terezie nevyhnula předem dohodnutému sňatku. Měla však štěstí, svého manžela opravdu milovala, stejně jako on ji. Poprvé se potkali, když jí bylo pět a jejímu nastávajícímu čtrnáct let. O třináct let později se opravdu vzali. Zanedlouho přišlo na svět první z celkově šestnácti dětí, které svému manželovi porodila. Panovnice tak byla skoro nepřetržitě těhotná. Sama prohlašovala, že „člověk nemá dětí nikdy dost; v tomto bodě jsem nenasytná.“

Četné porody si však postupně vybraly svou daň. Původně štíhlá panovnice začínala mít pořádně kypré tvary. A to se jejímu manželi příliš nezamlouvalo. (Zdroj: www.novinky.cz)

I když František Lotrinský svou manželku miloval, stále měl slabost pro štíhlé brunetky. Byl známý svými častými úlety, které se nedařilo Marii Terezii korigovat. Nic nepomáhalo, tak to vládkyně nakonec vzdala. Ke své věrné manželce se však přesto František pokaždé vracel. Po celou dobu sdíleli společnou ložnici, v čemž se odlišovali od ostatních královských párů. Využívali ji tak hojně, že se pod nimi dokonce jednou propadla postel! (Zdroj: www.ctidoma.cz)

Manželé měli dvě společné záliby, hazardní hry a dobré jídlo. Sama Marie Terezie se nebála sázet, a to i vysoké částky. Také jedla mnoho sladkého: Milovaná čokoláda jí však na zdraví i vzhledu příliš nepřidávala.

Kromě známé povinné šestileté školní docházky zavedla císařovna řadu dalších vlivných reforem. Země pod jejíma rukama vzkvétala. Vyrostla řada manufaktur, nemocnic či starobinců. Zavedla evidenci obyvatel a centralizaci. Zajímavostí je, že vydala trestní zákoník, který upravoval pravidla pro mučení. Ustavovala v něm, že mučeny nesměly být osoby mladší čtrnácti let, osoby duševně choré, lidé starší šedesáti let nebo těhotné ženy. Celý proces mučení pak musel trvat maximálně hodinu. Později dokonce panovnice mučení v celém soudnictví zcela zakázala. (Zdroj: www.archiv.radio.cz)

Silnou Marii Terezii zlomila jediná událost v jejím životě - nečekaná smrt milovaného manžela Františka v roce 1765. Až do konce života nosila nešťastná císařovna šaty v černé barvě a vdovský čepec.

Na sklonku svého života trpěla císařovna silnou nadváhou, k ní se ještě připojily silné deprese kvůli smrti manžela. Na začátku listopadu 1780 začala mít dýchací potíže, jež zpečetila svou účastí na lovu bažantů. Zemřela 29. listopadu na nachlazení, její plíce prakticky přestaly fungovat. Pitva překvapivě odhalila, že měla nejspíše celý život nefunkční jednu plíci.

Je pochována vedle dvou lidí, které milovala - svého manžela a chůvy Charlotte - v rodinné kapucínské kryptě.