Marie Tomanová se proslavila v reality show VyVolení ještě pod jménem Kovácsová. Ve druhé řadě populární reality show to Marie dotáhla na stříbrnou pozici. Výhru si v této sérii odnesl Antonín Jalovec, kterému všichni říkali Tony. Od dob reality show se Marie změnila k nepoznání.

Druhá řada reality show VyVolení se začala natáčet jen pouhé dva měsíce po konci první řady. V roce 2005 byl tento formát televizní zábavy na samotném vrcholu popularity. Ze všech účinkujících včetně Marie se staly známé osobnosti.

Změna image

Na první pohled je vidět, že si Marie prošla obrovskou změnou image. Z potetované blondýnky se stala vysportovaná brunetka. Své nejvýraznější tetovaní si dokonce nechala odstranit. Obří tetování draka zmizelo z jejího krku po 1,5 roce odstraňování.

„Chodila jsem na laser, protože jsem úplně nedomyslela to místo. Ale na druhou stranu, některá tetování přibyla. Odstranění bolelo tak pětkrát víc," svěřila se. „Už mám jiné priority než v mládí,“ dodala.

„Moje proměna začala asi hned, jak jsem vylezla z vily. A hlavně tedy, když jsem viděla ty záběry z vily. Začala jsem řešit svůj vzhled víc," řekla ke své radikální vzhledové proměně pro eXtra.

Na reality show vzpomíná ovšem jen v dobrém. „Byl to pro mě skvělý zážitek, beru to jako nostalgii, občas se s někým z vily vídám, třeba s Martinem Hranáčem, a je to super. Znovu bych se tam klidně vrátila, ale ne v tolika letech a s tolika dětmi. To bych Filipovi neudělala. Nelituji toho ale, udělala bych to znovu,“ svěřila se. Od samotného počátku reality show byla jednou z nejvýraznějších osobností. Její divokost rozhodně nešla přehlédnout.

Trápení se sestrou

Letos si Marie prošla hned na začátku roku opravdu náročnou životní situací. Její sestra byla zadržena na Balkáně, kde ji místní policisté vyšetřují kvůli podezření na napojení na skupinu, která v zemi podle všeho prodávala kradené vozy s falešnou dokumentací. Mimo sestru Marie sebrali policisté dalších deset lidí.

„Celou věc momentálně řeší právníci. Je ale dospělá. Víc to komentovat nechci,“ řekla zdrcená Marie pro web Prima Ženy.

Velká rodina

Minulý rok se Marie na sociálních sítích pochlubila šťastnou novinkou. Prozradila, že očekává dalšího potomka.

„Dlouho jsme se s partnerem dohadovali, jestli si pořídíme další miminko. Filip o tom nechtěl ani slyšet, ale slíbila jsem, že to bude naposledy,“ svěřila se Marie se svými plány.

„Dnes pracuji v marketingu a jsem mámou,“ prozradila Blesku, čemu se věnuje po profesní stránce. S přítelem Filipem dohromady vychovávají čtyři děti. Marie má z předchozího vztahu syna Tobiáše a Filip má dvě dcery z předchozího manželství. Jeho bývalá žena a matka jeho dcer spáchala sebevraždu.

„Poznali jsme se přes Tinder během covidu,“ řekla o seznámení se svým současným partnerem pro Expres sympatická brunetka. Pár tvoří už čtyři roky. Partner Marie Filip Drnek je majitelem kosmetického salonu a obchoduje s výživovými doplňky.

