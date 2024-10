Externí autor 14. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Pro její půvab a záhadný úsměv se jí přezdívalo česká Sophia Loren. Podívejte se, jak je herečka Marie Drahokoupilová i v třiaosmdesáti letech stále krásná, a to zejména díky pozitivnímu přístupu k životu.

Narodila se čtyři roky před koncem války do rodiny stavebního inženýra a dodnes s láskou vzpomíná na dětství, které bylo podle jejích slov nádherné. I přes tehdejší náročnou atmosféru prý u nich doma panovala pozitivní atmosféra. A právě tenhle přístup k životu si Marie Drahokoupilová odnesla i do toho svého.

Díky, mami

Maminka se své jediné dceři hodně věnovala. Malá Marie chodila do divadelního kroužku, účinkovala v Dismanově dětském rozhlasovém souboru a recitovala básničky. Ve všech těchto aktivitách ji maminka, co by nadšená ochotnice, velmi podporovala. Marie se dobře učila a proto začala studovat na gymnáziu.

V této době si spíš náhodou, než aby se snažila cíleně, zahrála ve filmu Štěňata, na jehož scénáři se podílel rovněž začínající Miloš Forman. Marii se filmování natolik zalíbilo, že se rozhodla pokoušet další štěstí na DAMU. Maminka byla nadšená, zato tatínek proti. Chtěl mít z dcery lékařku. Marie mu slíbila, že to zkusí na medicínu, kdyby ji na DAMU nevzali. Jenže to dopadlo v její prospěch.

Femme fatale 60. let

Doba přála spíše nadšeným budovatelkám v montérkách. Na elegantní, poněkud záhadně působící krásku v dokonale padnoucím kostýmu, vždy perfektně upravenou, zbyly, očima tehdejší doby, role morálně pokleslých žen.

Netrvalo dlouho a přišla hlavní role ve snímku Flirt se slečnou Stříbrnou, podle knihy Josefa Škvoreckého, kde si zahrála vedle charismatického Jana Kačera. Film vznikl v roce 1969 a uvolněná doba na něm byla znát zejména v dialozích. To byl také zásadní důvod, proč skončil v takzvaném trezoru, byť si v něm zahrála řada skvělých herců, například Jiřina Jirásková, Ilja Prachař, Zdeněk Řehoř a další.

Marie sice mohla hrát dál, ale v té době byla obsazována do rolí podezřelých žen, dokonce vražedkyň. Nijak se tím netrápila, protože šlo hlavně o detektivky, které v té době patřily k hojně sledovaným.

Lekce francouzštiny

Řada lidí na Marii Drahokoupilovou vzpomíná i díky jejímu kurzu francouštiny, v němž se objevila spolu s Irenou Kačírkovou a Francouzem Paulem Leclérem. Pro Deník.cz v jednom rozhovoru přiznala, že na rozdíl od kolegyně Kačírkové ona uměla jen bon jour. Pořad měl tehdy obrovský úspěch, protože šlo o hraný formát a v každém díle se probíralo jedno konverzační téma.

Madla

Přátelé jí neřeknou jinak než Madla. Tahle přezdívka se s ní táhle od dětství. Její maminka chtěla mít doma Magdalenu, tatínek si přál dát své dceři jméno Marie po své mamince. Jak sama herečka prozradila, rodiče se diplomaticky dohodli. Je tedy pokřtěná po babičce, ale běžně užívá jméno Madla.

Nejdřív práce, pak pozdní svatba

Osobní život Marii Drahokoupilové začal po čtyřicítce. Až do té doby se hodně věnovala práci, které měla opravdu hodně. Samozřejmě i zástupy obdivovatelů, které občas vyslyšela, ale na rodinný život nedošlo. A pak odjela na festival do Karlových Varů, kde potkala Rakušana Ervina Neuharta a provdala se za něj. Žila ve Vídni, ale do Prahy jezdila za drobnými pracovními příležitostmi. Když se se svým manželem rozvedla, vrátila se do Prahy natrvalo.

Jak sama přiznává, i ona mívá temnější dny, ale snaží se je překonat právě svým optimistickým přístupem k životu. Jelikož ve svém věku vypadá naprosto skvěle, očividně se jí to daří.

