Byl pro ni celý vesmír. Nevěřila proto, že je navždy pryč. Marija si utřela slzy. Cítila neskutečnou zlost. „Chci se těm fašistickým psům pomstít. Nejen za smrt mého manžela, ale i za utrpení, které náš lid prožívá.” Mladá žena zalepila obálku. Zbývalo doufat, že si její dopis Stalin přečte.

O několik týdnů později se dozvěděla, že se její vzkaz ke generálnímu tajemníkovi Sovětského svazu opravdu dostal a na její prosbu, aby byla poslána k tankové brigádě, s nadšením kývl. V Mariji Okťabrskaji viděl příležitost. Byla totiž skvělým nástrojem propagandy.

Splňovala několik kritérií. V roce 1905 se narodila do chudé rolnické rodiny na Krymu, která horlivě přijala rostoucí expanzi komunismu a jeho hodnot. O dvacet let později se provdala za důstojníka sovětské armády Ilju a vstoupila do Rady vojenských manželek, kde se učila, jak ošetřovat zraněné, používat zbraň a řídit motorová vozidla. Navíc, po jeho smrti v sobě našla sílu, aby prodala všechen svůj majetek a požádala nejvyššího politika, aby jí za tyto peníze věnoval tank T-34 s názvem Bojující Přítelkyně.

Krymská vdova

Marija tušila, že se pod přezdívkou „Krymská vdova“ stala symbolem ideologie. Když byla v září roku 1943, po náročném pětiměsíčním výcviku, umístěna do 26. gardové tankové brigády, její kolegové ji vůbec nebrali vážně. Svůj názor ale změnili hned po její první bitvě ve Smolensku.

Bylo 21. října. Osmatřicetiletá řidička se řítila po rozbláceném poli. Nepřátelské linie prolomila jako první. Společně se svou posádkou ničila kulometná hnízda, děla a zákopy. Jenže pak se stalo něco nečekaného. Bojující přítelkyni zasáhla střela a poškodila ji. Marija na nic nečekala, vyskočila z tanku a pod ostrou palbou ho začala opravovat. Když bylo vše v pořádku, pokračovala v boji. Podobný scénář se opakoval o měsíc později.

Za svou odvahu byla povýšena do hodnosti seržanta a získala reputaci odvážné válečnice. „Vpřed mě žene pomsta. Někdy jsem tak naštvaná, že nemůžu ani dýchat,” napsala své sestře. Kamkoli půvabná hnědovláska se svým tankem vjela, zanechala za sebou zkázu a smrt.

Sovětská hrdinka

17. ledna 1944 se Okťabrskaja vydala kolem německé obrany, aby ve vesnici Krynki nedaleko Vitebska zničila vše, co ji přišlo do cesty. Žena zuřivě odstřelovala nepřátele, když Bojující přítelkyni zastavil protitankový granát. „Zase?” Marija si povzdechla a protáhla se úzkým vchodem, aby opravila poškozené pásy.

Byla už skoro hotová, když ucítila pronikavou bolest. Do hlavy se jí zabodl ostrý šrapnel. Než byla převezena do nemocnice ve Smolensku, ztratila spoustu krve a upadla do bezvědomí. V kómatu byla dva měsíce. Už se z něj však neprobrala. Zemřela 15. března. Za necelý půl rok později byla prohlášena za hrdinku Sovětského svazu.

