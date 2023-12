Říká se o ní, že je nekorunovanou královnou slovenské pop music. Korunu nepotřebuje, i bez ní září na hudební scéně téměř padesát let navzdory tomu, že ji samotný zpěv stojí „fyzické“ úsilí. Kromě pěveckých ocenění je pro ni možná tou největší cenou návrat na podia, který zvládla svou silnou vůlí.

Tehdy v osmdesátém

Měla za sebou vítězství na slovenském hudebním festivalu Bratislavská lyra s kapelou Modus (1977) a jako sólistka o rok později. Za svou baladu Vyznanie si další rok vyzpívala stříbro, bronz Jánem Lehotským pak v roce 1980, kdy také získala první příčku na mezinárodním festivalu Intervize v Sopotech. Téhož si po boku Mira Žbirky zahrála hlavní roli Katky ve slovenském televizním muzikálu Neberte nám princeznú, který měl premiéru následujícího roku. Ten samý rok s ním nazpívala hit v Slepých uličkách.

close info YouTube zoom_in Balada Vyznanie zvítězila v anktetě Hit století; Marika na koncertě, 1980

A rok 1980 jí také změnil život tak, jak si ona nepřála ani vůbec nikdo nepřeje. A to v noci první prosincový den, hodinu po půlnoci. Po koncertě v Brně se skupinou Modus ji do Bratislavy vezla kamarádka Andrea. Zprvu pohodová jízda se na dálnici proměnila v peklo. Začalo hustě sněžit a foukat silný vítr. Za mizerné viditelnosti najely na sněhový jazyk… Smyk, hodiny, auto se několikrát převrátilo a koly vzhůru skončilo v protisměru na poli. Nepřipoutaná Marika prolétla oknem a zůstala zaklíněná pod autem…

Odepsaná?

S tržnými ránami, mnohačetnými zlomeninami, zápalem plic, a hlavně poraněnou míchou skončila v nemocnici. Sice byla na počátku pěvecké kariéry, měla ale za sebou pár úspěšných singlů, a kromě výše uvedených úspěchů i dva zlaté slovenské Sláviky a bronzového Zlaté slavíka, přesto o její nehodě vyšla v novinách jen strohá zpráva, že se „uzavřela do sebe a nekoncertuje,“ a to až deset dní poté. Jakoby nebyla, jakoby by byla odepsaná. Odepsali ji i kamarádi. Naštěstí jen někteří a ti „takzvaní“.

close info Profimedia zoom_in Marika o své nehodě a zotavení napsala knihu Úlomky vzpomínek; její křest v roce 2016

I když si dle svých vlastních slov zpočátku sama nevěřila, ti opravdoví přátelé ji podrželi a pomohli. Věděli, že bude chtít zpívat, a že dokonce musí. Zpěv má Marika totiž v krvi. Jako Mária Gombitová (*12. září 1956) se narodila do hudební rodiny v Turanech nad Ondavou. Tatínek hrál na housle, v kostele na varhany a zpíval. Mária hrála na klavír v LŠU, učila se na kytaru, ale především milovala zpěv. Ve třinácti začala vystupovat se svými staršími, též hudebně nadanými bratry ve skupině Matador a dalších kapelách. Na konzervatoř ji bůhvíproč nevzali, a tak vystudovala strojní průmyslovku v Košicích. Tam vystupovala na různých akcích, plesech. Na jednom z nich si jejího pěveckého talentu všimnul Ján Lehotský, který zrovna v té době hledal zpěvačku pro svou kapelu Modus…

close info Profimedia zoom_in Marika i na vozíčku dál koncertovala a zpívala

Na počátku nové kariéry

První velká pomoc po nehodě přišla již v květnu 1981, kdy jí textař Kamil Peteraj nabídnul, aby vystoupila na Bratislavské lyře. Zaskočená, ale zároveň nesmírně potěšená Marika měla strach, jak ji publikum přijme. V té době byla v kladrubském rehabilitačním středisku a skutečně byla uzavřená, protože se trápila, že na vozíčku nevypadá dobře. Na festivalu zazpívala dvě písničky a sklidila bouřlivý potlesk. A tak, přestože jí lékaři krátce po nehodě moc nadějí na návrat na hudební scénu nedávali, povzbuzená zatnula zuby a nevzdala se. Dál se zotavovala a za pomoci lékařů, sestřiček a přátel se opět postavila na nohy, i když jen obrazně. Vrátila se a na vozíčku vydala sedm sólových alb, nazpívala desítky písní, z nichž k mnohým si napsala hudbu, účastnila se koncertů a televizních vystoupení, a také turné Mekyho Žbirky Road to Abbey Road.

Oceněná jako Zpěvačka století či Žena 21. století stále skvěle vypadající Marika žije v Bratislavě se třemi psíky. Do svého rodiště ráda vrací a užívá si tam přírodu. Cvičí zpěv a hlasivky a nejméně hodinu a půl denně posiluje břišní svaly, přitahuje se, zvedá činky, protože ke zpěvu je potřebná bránice. „Pokud chci zpívat a cítit se dobře, a také i nějak vypadat, musím procvičovat tělíčko…,“ říká Marika, kterou v lednu 2024 přivítá pražská O₂ arena.

close info Profimedia zoom_in Marika při oslavě narozenin, září 2023

