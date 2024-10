Externí autor 7. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Narodila se do nelehké doby a její dětství, ze kterého pochází úvodní fotografie, bylo daleko od idylického. Přesto se dokázala vypracovat na vrchol a stát se symbolem krásy a elegance pro celé generace. Její příběh je plný zvratů, bolesti, ale i nezměrného úspěchu. Poznáte, o koho se jedná?

Světlo světa spatřila jako Norma Jeane Baker Mortenson 1. června 1926 v Los Angeles. Její matka Gladys byla svobodná a potýkala se s psychickými problémy. „Pamatuji si, jak jsem stála u dveří nemocničního pokoje a nemohla jsem pochopit, proč se mnou moje matka nemluví,“ vzpomínala později.

Tahle malá holčička, jejíž pozdější jméno máte uhodnout, tak strávila velkou část svého dětství v pěstounské péči a sirotčincích. „Cítila jsem se opuštěná a chtěla jsem utéct do jiného světa,“ svěřila se v jednom z rozhovorů. A ten svět viděla v herectví.

Skrytá tajemství

Během dospívání navíc zjistila šokující informaci - měla dva starší sourozence, o jejichž existenci do té doby nevěděla. Její bratr Robert bohužel zemřel v pouhých šestnácti letech. „Nikdy jsem neměla šanci poznat, co to znamená mít skutečnou rodinu.“ Utíkala tak do svých snů. Její učitelé vzpomínali, že vynikala především ve sloh: „Její příběhy byly plné emocí a fantazie.“

Osud jí však připravil ještě mnoho překážek. V pouhých 16 letech se provdala za Jamese Doughertyho, aby unikla ze systému pěstounské péče.

Cesta ke slávě

Změna přišla nečekaně. Když její manžel narukoval do armády, začala pracovat v muniční továrně. Tam si jí všiml fotograf, který hledal modelky pro propagandistické snímky. „Když mi nabídli focení, řekla jsem si, proč to nezkusit? Co jsem mohla ztratit?“

To byl začátek její hvězdné kariéry. Z nenápadné brunetky se stala platinová blondýnka, která okouzlila celý svět. „Když jsem si poprvé odbarvila vlasy a změnila si jméno, cítila jsem se jako někdo úplně jiný. Jako bych se konečně našla.“

Zrození ikony

Role ve filmu Asfaltová džungle v roce 1950 jí přinesla první úspěch. Ten byl následován hlavní rolí v melodramatu Neobtěžuj se klepáním po boku Richarda Widmarka. Poté se stala představitelkou klasických „hloupých blondýnek“.

Jak si vzít milionáře, Páni mají radši blondýnky a Slaměný vdovec… Vzpomínáte na tyhle filmy? Tak se stala sexsymbolem. Její filmy trhaly rekordy v návštěvnosti a její tvář zdobila obálky časopisů po celém světě. Zlatý glóbus jí vynesla role Sugar v komedii Někdo to rád horké (1959). „Jenže já nechtěla jsem být jen tím symbolem. Chtěla jsem být respektovanou herečkou. Toužila jsem po rolích, které by mi umožnily ukázat, co skutečně dokážu. Lidé mě často podceňovali kvůli mému vzhledu. Mysleli si, že jsem jen hezká tvářička bez mozku. Ale já jsem byla odhodlaná dokázat, že se mýlí,“ svěřila se v jednom s posledních rozhovorů.

Láska a sláva

Její osobní život byl stejně bouřlivý jako její kariéra. Prožila několik vášnivých románků a manželství, včetně vztahu s baseballovým hráčem Joem DiMaggiem a dramatikem Arthurem Millerem. „Toužila jsem po stabilitě a pochopení, ale zdálo se, že je to pro mě nedosažitelné.“ Její údajný vztah s prezidentem Johnem F. Kennedym byl předmětem mnoha spekulací a kontroverzí. „Někdy mám pocit, že jsem jen loutka v rukou mocných mužů,“ svěřila se jednou přátelům. A tak začal její boj s démony.

Tragický konec

Trpěla depresemi a úzkostmi, které často léčila alkoholem a léky. Její problémy s užíváním návykových látek se postupem času zhoršovaly, stejně jako přidružené zdravotní problémy. „Někdy se cítím tak osamělá, i když jsem obklopena lidmi. Snažím se uniknout před realitou. Ale čím víc utíkám, tím víc mě to dohání.“

Bohužel, její život skončil příliš brzy. Zemřela 4. srpna 1962 ve věku pouhých 36 let. V rakvi byla prý krásná – oblečena byla do šatů od Pucciho v barvě šampaňského, které poslední týdny ráda nosila. Okolnosti její smrti jsou však dodnes předmětem spekulací. Oficiálně se předávkovala léky, avšak někteří badatelé si myslí, že její smrt způsobily tajné služby s cílem zkompromitovat rodinu Kennedyů a zbavit je tak jejich politického a obchodního vlivu.

Odhalení

Už víte, o kom je řeč? Ano, je to světová ikona Marilyn Monroe. „Každý, kdo se odváží být jiný, je odsouzen k osamělosti,“ říkala. A možná právě tato osamělost byla cenou, kterou musela zaplatit za svou nesmrtelnost.

