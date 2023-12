Narodila se 1. června 1926 v Los Angeles v Kalifornii jako Norma Jeane Mortensonová. Vyrůstala v rodině pěstounů a nějaký čas strávila v sirotčinci. V dospělosti se stala symbolem filmového průmyslu. Jak by Marilyn Monroe vypadala dnes, kdyby žila?

Náročné dětství

Svého otce Marilyn Monroe nikdy nepoznala. Její matka byla závislá na lécích a nebyla schopná se o svou dceru starat. Marilyn skončila v pěstounské péči. Nějaký čas ale strávila i v sirotčinci. Nelehké životní začátky předznamenaly složitost, která určovala její pozdější život.

V roce 1942 se poprvé vdala. Tehdy bylo Marilyn pouhých 16 let. Manželství ale nemělo dlouhého trvání. Marilyn odmítla být ženou v domácnosti. V té době pracovala v továrně. Právě tam si ji vyhlédl fotograf David Conover.

Z Marilyn se stala poměrně úspěšná modelka. Přesto ji svět modelingu nepřipadal stejně lákavý jako svět filmového plátna. Toužila po herecké kariéře a neváhala udělat cokoliv, aby toho dosáhla. Zlom v její kariéře nastal v roce 1953, když se objevila na první titulce světoznámého časopisu Playboy.

Obarvila se na blond a začala používat pseudonym Marilyn Monroe. Krátce na to ji filmová společnost Twentieth Century-Fox nabídla smlouvu. Marilyna hvězda začala strmě stoupat. Objevila se v thrillerech jako Klepáním se neobtěžuj a Niagara.

Její doménou však byly role ne příliš inteligentních blondýnek. Marilyn byla člověkem plným pochybností. Ty se snažila přebít alkoholem a práškami. Pravidelně užívala barbituráty a amfetaminy.

Aby se vymanila ze škatulky hloupé blondýny, začala studovat herectví ve slavném Actor´s studiu Lee Strasberga. Založila si vlastní produkční společnost. Filmy, za kterými stála, ale úspěšné nebyly. A tak se krátce na to vrátila k rolím, které jí byly předurčené.

Jak by vypadala dnes

Marilyn přijala roli Sugar ve filmu Někdo to rád horké. V tu dobu už byla potřetí vdaná a několikrát se pokoušela o dítě. Pokaždé ale potratila, což nakonec způsobilo rozpad i dalšího manželství.

Jak skutečně zemřela Marilyn Monroe:

Zdroj: Youtube

V té době se Marilyn potýkala s celou řadou problémů. Její časté absence a údajné nemoci vedly ke ztrátám pracovních nabídek. Život Monroeové skončil 5. srpna 1962, kdy se ve svém domě v Los Angeles předávkovala prášky na spaní a zemřela.

Marilyn byla ikonou své doby, které muži padali k nohám a ženy záviděly. Pokud vás zajímá, jak by vypadala dnes, v 97 letech, zda by si udržela svou krásu a jak by její život i vzhled stále řídily léky a alkohol, podívejte se na naše video:

Zdroj: Youtube

Marilyn vždy dbala na to, aby byla upravená a elegatní. Pokud by žila, lze předpokládat, že by prášky a alkohol časem vyměnila za zdravý životní styl. Jistě by jí přibylo pár vrásek a kil navíc, přesto by i nadále měla své kouzlo. Naše smutná simulace je důkazem, jak nelítostný a krutý život může být, když nechá odejít mladého člověka.

Smrt Marilyn Monroe, oficiálně označená za "pravděpodobnou sebevraždu", zůstává i nadále zahalená tajemstvím. Spekulovalo se, že za jejím skonem mohou stát pletky s tehdejším prezidentem Johnem F. Kennedym.

Takto by Marilyn Monroe vypadala dnes.

