Externí autor 27. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Mařince vonné se říká také svízel vonný, latinsky asperula odorata. Tato bylinka má silný uklidňující účinek a sáhnout po ní můžete, pokud máte menstruační potíže, trápí vás nespavost nebo jste přepracovaní. Zároveň zklidňuje, a to i srdce, takže vám uleví od přílišného bušení.

Stejně jako u mnoha dalších bylinek, i mařinka vonná se dá pít jako mléko. Stačí, pokud mléko ochutíte medem a na jednu až dvě hodiny do ní dáte jednu a půl lžičky mařinky. Ve finále pak vše sceďte a nechejte vychladnout.

Není to samozřejmě jediný způsob, jak z mařinky dostat to nejlepší. Nechutná vám mléko? Udělejte si čaj. Ten skvěle působí na to, pokud se cítíte v přílišném stresu. Louh se dělá z mařinkové natě, kdy ji stačí přelít 250 ml vody a nechat na pět minut vylouhovat. Pak už opět jen vše sceďte.

Dávejte si pozor na dávkování

Dávejte ovšem pozor, abyste to s pitím čaje z mařinky nepřehnali. Doporučují se maximálně dva šálky denně, protože při přílišné konzumaci se mohou objevit bolesti hlavy, a nebo dokonce nevolnost. Působí také mírně močopudně.

I její dlouhodobé užívání není doporučeno, pokud by došlo na nejhorší a mařinkou jste se předávkovali, kromě bolesti hlavy se vám může také udělat závrať, budete zvracet a ten nejčernější scénář končí poškozením jater.

Jinak je ovšem mařinka skvělý pomocník do každé domácnosti. Pokud ji užíváte krátkodobě a s mírou, může vám ulevit také při střevních potížích, nadýmání a ledvinových kamenech.

Tato kouzelná bylinka, která vám pomůže od mnoha obbtíží má krásnou, příjemnou vůni. Tu si uchovává jak čerstvě natrhaná, tak usušená. Málokdy byste na mařinku narazili podávanou samostatně, většinou je přimíchána do různých bylinných směsí. Pro svou podmanivou vůni si ji oblíbili i výrobci alkoholu.

Mařinku najdete snadno

Pokud byste se chtěli vydat natrhat mařinku na vlastní pěst, na louku vyrazte na začátku května, čas máte až do června. Mařinku poznáte podle drobných bílých květů, které jsou uspořádány do vidlanu.

Mnohdy se vám může stát, že nebudete sbírat mařinku, ale mařinka bude sbírat vás. Její plody se, kterými jsou kulaté dvounažky s háčky se totiž velmi snadno zachytí, když porostem mařinky projdete. Bylinku nebudete muset ani složitě hledat, pakliže má vhodné podmínky pro růst, vytváří dlouhé a husté porosty.

Mařinku stříhejte těsně nad zemí, pokud byste se ji totiž pokusili vytrhnout, ze země byste ji dostali i s kořeny. Bylinku následně sušte při teplotě maximálně 35 °C, nejlépe samozřejmě teplem přirozeným, ve vzdušné a suché místnosti. Nezapomeňte ji také pravidelně obracet.

Je to zázračná bylinka

Pakliže jste bylinku usušili správně, měla by mít hořkou, kořenitou chuť. Mařinku skladujte ve tmavé nádobě, kterou dobře uzavřete, aby do ní nepronikal vzduch.

Mařinka vonná je skutečně zázračná bylina. Kromě výše pozitivních účinků na zdravotní problémy také posiluje žilní stěny, čímž působí proti hemeroidům. Trápí vás křečové žíly? Odpověď je také mařinka. Zároveň podporuje krevní oběh, takže vaše tělo bude skvěle prokrvené, a to včetně malých cév.

Zdroje: bylik.cz, hermankuvherbar.cz, bylinkovo.cz