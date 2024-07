Externí autor 20. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Bylinka rozšířená po celé Asii, Evropě i severní Americe může pomoci proti nejrůznějším neduhům krevního oběhu. Podívejte se, jak je účinná.

Vonná bylinka

Mařinka vonná (též svízel vonná) neboli Asperula odorata (či Galium odoratum), má i množství lidových názvů, například voňavka, božec, májovka, májová, marunka májová, mařena, asparulka nebo valdmajstr.

Dorůstá výšky deset až padesát centimetrů, kvete od května do června. Má drobné bílé kvítky. Najdeme ji ve stinných listnatých lesích, na vlhkých kyprých půdách, na pasekách, mezích a lesních cestách.

Pokud ji chcete pěstovat, dobře roste ze semen i vegetativních výhonků, je potřeba je sázet alespoň 25 cm od sebe, aby měly rostliny dost prostoru. V nádobách potřebuje větší prostor, aby jí neuhnívaly kořeny.

Nejlepší ke sběru je nať před rozkvětem, sbíraná kolem poledne.

Nejvhodnější teplota pro sušení je 35 °C, výsledná sušená bylina má mít barvu stejnou jako čerstvá rostlina, měla by mít nahořklou chuť a uchovat si charakteristikou vůni. Skladujte ji ve tmavých sklenicích, v suchu a tmě.

Mařinka má příjemnou vůni, která vydrží i po usušení (obsahuje kumarin). V Německu bylinku využívají při přípravě májového vína, punče, brandy a džemu – a také se hodí do Berlínského piva. Pro změnu ve Švýcarsku byla dávána do benediktýnky, ve Skandinávii do masa a uzenin. Ve Francii, ač by to člověk nečekal, ji dávali do šampaňského. Její vůně má zkrátka mnoho využití.



Co všechno dokáže

Mařinka obsahuje kumarin, třísloviny, hořčiny, silici, organické kyseliny, vitamín C, kyselinu nikotinovou, terpenický glykosid, monotropein, iridoidy, anthrachinony a flavonoidy.

Tato bylina dokáže posílit žilní stěny, čímž působí proti hemoroidům. Je také velmi účinná proti křečovým žilám. Posiluje krevní oběh a tím i prokrvení malých cév, čímž napomáhá například i lepší termoregulaci končetin.

Mařinka rovněž pomáhá s ředěním krve. Proto ovšem není vhodná pro lidi, kteří už léky na ředění krve berou, nebo mají zdravotní problémy se srážlivostí.

Celkově cévnímu systému prospívají i další vlastnosti mařinky: působí protizánětlivě, je antioxidant a má i antibakteriální efekty.

Jak mařinku užívat

Možností, jak si dopřát léčivou sílu mařinky, je víc.

Můžete vyzkoušet patnáct až třicet gramů sušené (nebo o málo více čerstvé) byliny, zalité třemi hrnky vody, které necháte odstát přibližně deset minut.

Další variantou je tinktura z natě. Smíchejte padesát až osmdesát gramů byliny s 250 až 300 mililitry alkoholu a 800 až 1000 mililitry vody.

Chutný mařinkový nápoj skýtá jeden a půl lžičky sušené natě, které namočíte na několik hodin v jablečném moštu, pak scedíte a vychladíte.

Výborná je také mařinková bowle. Smíchejte deset gramů byliny s půl litrem bílého vína, přidejte cukr a pomeranč a nechte odležet přibližně dvanáct 12 hodin.

Na závěr ještě jedna možnost, míchání s mlékem: půl lžičky mařinky dáte na jednu až dvě hodiny do mléka s medem. Potom scedíte a vychladíte.

Zdroje: www.salviaparadise.cz, cs.wikipedia.org