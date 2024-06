K herectví ho dovedla láska, rebelantská povaha zase na televizní obrazovku, první velká role ho přivedla k cestě za poznáním, poznání ke splnění dětského snu. Taková je životní cesta seriálového vojína Michala Hlaváčka – bývalého kriminálníka, vyhazovače nočního kubu a boxera. Víte, co dnes dělá?

Láska navzdory mamince

Jak sám Mário Kubec (*9. srpna 1964) přiznává, byl rozmazlený jedináček a maminka z něho chtěla mít právníka. Studoval technologicko-chemickou průmyslovku, a když mu bylo sedmnáct, osudově se zamiloval. Jeho dívka chodila do dramatického kroužku k herečce Jiřině Steimarové, která ji připravovala na zkoušky na DAMU. Kvůli ní začal chodit do „dramaťáku“, ač ho herectví vůbec nezajímalo. S onou dívkou se rozešel, ale vzklíčila v něm jiná láska – k herectví.

Na první pokus ho na divadelní fakultu nevzali, ale na doporučení začal hrát a na prvních divadelních prknech stanul v Mostě. Maminka se prý strašně zlobila, že mu Steimarová zničila život, a dokonce spolu dlouho nemluvili. Šel si ale za svým a na DAMU ho vzali na třetí pokus.

„Potížista“

Na divadelní fakultě byl Mário vyhlášený rebel. Bouřil se proti všemu, co se mu nelíbilo a dával to hlasitě najevo. Dnes zpětně vidí, že lidé, kteří mu „škodili“, mu vlastně pomohli otevírat oči. Jedním z nich byl režisér Evžen Sokolovský, který mu pohrozil, že pokud se nad sebou nezamyslí, na škole skončí. Ze školy, kterou miloval, odejít nechtěl, a tak se začal učit pokoře...

Ve druhém ročníku Máriovi zmíněný režisér nabídnul roli vojína Michala alias Majkla v seriálu Chlapci a chlapi, díky které si získal velkou popularitu. Herec přiznal, že se díky ní nechal na čas opít falešným pozlátkem slávy a zapomněl na „budování svého vnitřního já“. Opět se začal cítit jako mistr světa, z čehož naštěstí později vystřízlivěl.

Na cestu za poznáním…

Mário už během studií hostoval v Národním divadle, kde získal po studiích angažmá, a učil se od velikánů našeho herectví. Po sametové revoluci se začaly měnit poměry i v umělecké sféře, v divadlech, které se mu však nelíbily a nesouhlasil s vedením divadla. Jednoduše roztrhal smlouvu a po dvou letech odešel.

Krátce si vyzkoušel naživo roli podnikatele, když si otevřel si obchůdek s domácími potřebami. V něm se dveře netrhly, bohužel „nakupující“ měli prázdné košíky a zavítali jen, aby se podívali na boxera, skvělého střelce s drsným smyslem pro humor – seriálového Majkla. A tak svůj „krám“ musel zavřít.

Práci mu tehdy nabídnul Tomáš Töpfer, který otvíral své Divadlo Na Fidlovačce a Mário ji přijal. Kromě divadla účinkoval v televizních inscenacích, seriálech, pohádkách a daboval…

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Mário Kubec při hostování v divadle v Českých Budějovcích (2014)

Na cestě za poznáním

Když se mu, tedy jeho ještě přítelkyni Petře postupně narodili synové František a Václav, začal na svůj život pohlížet jinak. Sice dokázal svou rodinu zabezpečit, své kluky ale neviděl snídat ani usínat a cítil, že to není dobře. Věděl, že potřebují tátu. Celý ten herecký svět ho přestával naplňovat a necítil radost. Toužil po změně.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Petra s těhotenstkým bříškem a Mário v roce 2005

Šanci, která změnila nejen jeho život, ale i jeho rodiny se mu naskytla ve westernovém městečku v Boskovicích. Tam si splnil svůj dětský sen, když si oblékal tradiční indiánský oblek svého dětského hrdiny Vinnetoua. Naučil se jezdit na koni i bez sedla a účinkoval ve westernové show. Spoluorganizátor letního programu Vlastimil Pešek, ředitel a umělecký šéfa brněnského divadla Radost mu nabídnul roli Marcela Toufara v české komedii Westernstory, který musí náhle zaskočit za kolegu a vzít za něho roli Vinnetoua. Neváhal ani vteřinu a vzal ji.

Během natáčení, které trvalo tři roky, se za ním do Boskovic přestěhovala jeho báječná a chápající Petra se syny. Mladšímu byly tři roky, staršímu pět. Zpočátku žili v zázemí městečka v malém srubu. Po natočení snímku už v programu městečka zůstali, ale přestěhovali se do podnájmu v Boskovicích. Mário si hrál na indiána, děti na kovboje a prý prožili krásné dětství. Programu se účastnila také Petra. Tam se jim narodila dcera Rozárka.

Poznání

Dle slov Mária tam zažil krásné období, ale byl to jen další krok za poznáním, tentokrát k souznění s přírodou. K němu přispěl i odchod z boskovického městečka po zhruba osmiletém působení, když se neshodl šéfem. Pochopil, že se problému s „autoritami“ nezbavil, a problém je nejspíš v něm. Odjel na zvláštní expedici do Peru, která nabízela poznání i „osobní růst“. Ta mu opět změnila pohled na život, začal ho vnímat jinak (více viz galerie).

Po jeho návratu si rodina našla pozemek v Krušných horách nedaleko Klášterce nad Ohří, kam se přestěhovali do provizorní chatky a našli domov i pro svou klisnu Fletcher, kterou dostali jako svatební dar. Tam si sami začali sami stavět domek z přírodních materiálů – dřeva, slámy a hlíny, který stále budují.

Mají psa, kočky, chovají slepice, husy i kachny, také včelaří. Rozárka se věnuje koním, nejen „babičce“ Fletcher, ale i jejímu synovi a dceři, která je matkou klisničky Sisi. Jsou to potomci divokých indiánských koní Paint Horse Quarter – strakatého amerického plemene. Život „farmáře“ ho dovedl ke spokojenosti a vyrovnanosti, a tak to vnímají i jeho děti a manželka.

close info Facebook / Facebook zoom_in Cesta za poznáním byla dlouhá…

