Mark Hamill: Z Luka Skywalkera z Hvězdných válek se stal padouch a tlouštík

Han Solo, Žvejkal, Darth Vader a samozřejmě Luke Skywalker. Hvězdné války jsou stále fenoménem, ale představitel blonďatého ústředního hrdiny Mark Hamill (67) se na dlouhou dobu vytratil.

Jako dítě procestoval kus světa. Otec William byl důstojník u námořnictva a povinnosti ho každou chvíli zavály jinam. S sebou vždy bral i manželku Virginii a sedm dětí. Mark se narodil v Kalifornii jako čtvrtý v pořadí, ale vyrůstal na opačném konci USA ve Virginii a maturoval v Japonsku.

Obličej plný jizev

Na pokraji dospělosti se vrátil do Los Angeles, kde začal studovat herectví. Zkušenosti sbíral počátkem 70. let, objevoval se v televizních seriálech, ale často daboval i animované filmy. Tak to šlo až do roku 1977. Tehdy jeho kamarád Robert Englund, který později proslul jako Freddy Kruger ze série hororů Noční můra v Elm Street, zamířil na casting připravované sci-fi. Ucházel se o roli Hana Sola, ale neuspěl. Markovi pak řekl, že by se výborně hodil na postavu Luka Skywalkera a přiměl ho na casting zajít. Díky Hvězdným válkám se z Marka stala megahvězda.

Kariéru ale zbrzdilo vážné zranění. Těsně před koncem natáčení měl těžkou autonehodu, při níž si vážně poranil obličej. Měl zlomený nos a rozdrcenou lícní kost. Operace trvala sedm hodin a v některých scénách ho musel nahradit dvojník. Před natáčením druhého dílu absolvoval několik plastických operací, přesto se jeho obličej změnil a jizvy byly patrné i přes práci maskérů.

Batmanův protivník

Do značné míry se Lukem Skywalkerem stal i v reálném světě. Fanoušci ho milovali, ale filmoví tvůrci se zdráhali dát mu jinou velkou roli. Objevoval se pak zejména v televizních inscenacích nebo levných akčních filmech. Věnoval se i divadlu, kde uplatnil zjizvenou tvář v představení Sloní muž.

V 90. letech se vrátil k práci v dabingu. Na dlouhá léta propůjčil hlas padouchovi Jokerovi v kreslených seriálech o Batmanovi. Jeho zlý hlas se natolik líbil, že animované zloduchy namlouval čím dál častěji. V poslední době neméně úspěšně dabuje počítačové hry.

Jeho soukromý život je téměř ukázkový. V roce 1976 krátce randil s hvězdičkou lechtivých filmů Koo Stark (*1956) a v roce 1977 se oženil s dentální hygienistkou Marilou York (*1955), s níž žije dodnes. Mají spolu dva syny, Nathana (*1979) a Griffina (*1983), a dceru Chelsea (*1988).

Kvůli pokračování Hvězdných válek Mark začal chodit do posilovny, aby shodil přebytečná kila a Lukovi nedělal na plátně ostudu. Vrátil se ve Star Wars: Síla se probouzí z roku 2015 a Star Wars: Poslední z Jediů z roku 2017.