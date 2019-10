Mark McManus z Taggarta: Těžký život ho poznamenal. Na těle mu zůstalo 75 jizev

Je možné, aby se seriál natáčel ještě 17 let po smrti hlavního představitele? Mark McManus (+59) by měl určitě radost, že se i bez něj seriál Taggart stal nejdéle vysílanou krimisérií ve Velké Británii.

Těžko si představit tvrdší podmínky, než v jakých vyrostl Mark McManus. Na svět přišel 21. února 1935 ve skotském městě Hamilton. Brzy začal stejně jako jeho otec i děda fárat do dolů, ale černého prachu měl brzy plné zuby. Doslova i obrazně.

Začátky s klokanem

V šestnácti letech se vydal hledat štěstí na opačný konec zeměkoule. V Austrálii pracoval jako dělník v docích a přivydělával si jako boxer. Připsal si 25 vítězství, ale šlo o velmi těžce vybojované bitvy, za něž zaplatil 75 tržnými ranami, které si vyžádaly šití.

Všelijak se protloukal devět let, až si náhodu na ulici všiml oznámení, že místní divadelní spolek hledá nové herce. Ze zvědavosti se přihlásil a na jevišti už zůstal. „Neměl jsem žádný talent, všechno jsem se musel naučit," vzpomínal Mark. Jeho první prací pro televizi byla malá role v seriálu Skippy o šikovném klokanovi.

Mezitím se oženil a rodina si přála žít v Anglii. Do své domoviny se Mark vrátil koncem 60. let. Postupně to dotáhl až do královského divadla, kde hrál v Caesarovi nebo Macbethovi. Práci pro televizi se téměř nevěnoval, ale to se změnilo v roce 1983.

Krutý osud

Scenárista Glenn Chandler vymyslel postavu drsného vyšetřovatele z Glasgowa. Na jeho jméno přišel náhodou při procházce na hřbitově, kdy se mu na jednom náhrobku zalíbilo jméno Taggart. V roli si neuměl představit nikoho jiného než Marka, jenže ten bydlel v Londýně a nechtělo se mu stěhovat na druhý konec Ostrovů. Nakonec kývl na jeden celovečerní film, který sklidil ohromný úspěch. Následovalo další kolo vyjednávání a Mark už poněkolikáté zcela změnil svůj život.

Přestěhoval se do Skotska, podruhé se oženil, tentokrát s televizní kostymérkou Marion, a stal se tváří nejúspěšnějšího krimiseriálu v historii Velké Británie.

V 90. letech byl Mark čím dál víc zasmušilý. Nejprve mu zemřela matka, pak v rychlém sledu přišel o dvě sestry a nakonec ho v roce 1993 opustila manželka, která podlehla rakovině. Herec stále více propadal alkoholu a za Marion odešel po pouhých osmi měsících. „Věděli jsme, že umírá, ale on v práci pokračoval do posledního dechu. Nakonec nás prosil, abychom v seriálu pokračovali i bez něj," prozradil Chandler. Přání mu splnil měrou vrchovatou. Taggart se s úspěchem vysílal až do roku 2011.