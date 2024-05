Krásná herečka byla hvězdou televizních obrazovek v osmdesátých letech. Měla úspěšnou kariéru a její popularita rostla. Potkala svou životní lásku a její život by mohl působit jako romantický příběh z červené knihovny. Mohl, kdyby s ní osud neměl úplně jiné plány.

Rodačka z Kladna přišla na svět 19. února 1960 v tehdejším Československu. Šikovná dívenka měla od přírody nepřehlédnutelný hudební i pohybový talent. Nijak sama netoužila stát se umělkyní, ale její rodina ji podporovala a přála si, aby se přihlásila na konzervatoř.

Byla přijata a už během studia dostávala nabídky na natáčení. Poprvé stála před kamerou při natáčení filmu Řeknem si to příští léto (1977). Tehdy si zahrála hlavní roli spolu s Ondřejem Havelkou, se kterým ve snímku tvořili pár.

Než úspěšně dostudovala hudebně-dramatické umění na konzervatoři, měla už na svém kontě více jak deset filmů. Po dokončení studia v roce 1981 nastoupila Markéta do Divadla Jaroslava Průchy na Kladně. Tam zůstala 5 let.

Stoupající hvězda

Mladá a nesmírně krásná herečka před sebou měla slibnou kariéru, která byla právě na vzestupu. Hrála v pražských divadlech, v pohádkách, televizních inscenacích, filmech i seriálech. Lidé na ulici jí poznávali a na co sáhla, to se jí dařilo.

Na Kladně se okouzlující herečka seznámila s neméně talentovaným kolegou Markem Ebenem. Podle jeho slov mu sice připadala příliš divoká na jeho povahu, ale zamilovali se do sebe, a bylo jasné, že je to velká láska.

V dobrém i zlém

Své „ano“ si zamilovaný pár řekl v roce 1982. Byli nerozluční. Spolupracovali spolu jako kolegové v Divadle na Kladně, tvořili spolu písničky pro děti, které společně natočili, a tvořili spolu pár ve filmu Tvář za oknem (1985). Byli jako hrdličky a jeden bez druhého nedali ani ránu.

Pár měsíců po skončení natáčení seriálu Třetí patro (1985) přišla do života šťastného páru první životní zkouška. Zdálo se, že herečka prodělala obyčejnou chřipku, ale rozvinuly se u ní vážné zdravotní komplikace.

„Po přechozené chřipce dostala Markéta nejdříve zánět srdečního svalu a pak měla dokonce tuberkulózní nález na plicích. Vzápětí nato s Markem otěhotněla. Její Terezka se ale narodila v sedmém měsíci a za několik dní jí umřela,“ napsala Světlana Nálepková ve své knize Na houpacím koni.

Ztráta miminka ale neměla být zdaleka jedinou životní tragedií této mladé ženy. Další těžká zkouška na sebe nenechala dlouho čekat.

V den, kdy měla Markéta slavit své 26. narozeniny pro ni rodina nachystala hezkou oslavu. Nebylo jí ale během dne dobře, odpoledne ji přepadla urputná bolest hlavy a začalo se jí rozmazávat vidění.

Starostlivý Marek ji odvezl okamžitě do nemocnice, kde si jeho mladou manželku přes noc ponechali. Ráno herci sdělili krutou pravdu, že jeho žena prodělala vážnou mozkovou mrtvici kvůli ucpané cévce.

Herci sdělili, že je v kómatu a prognózy nejsou vůbec optimistické. Dohromady byla asi dva měsíce v kómatu a lékaři jí nedávali mnoho nadějí na přežití. Markéta se snažila vyhrát svůj boj o život.

Píseň lásky

Údajně tehdy přišla ošetřující sestřička za zdrceným Ebenem a vnukla mu nápad, aby své ženě složil písničku, kterou jí bude moci v jeho nepřítomnosti pouštět. Marek je totiž nejen herec a moderátor, ale vynikající muzikant.

Se svými bratry Kryštofem a Davidem mají vlastní hudební projekt Bratři Ebenové. Píseň pro Markétu nazval Voda se neutopí a skutečně ji nahrál. Je součástí alba Tichá domácnost z roku 1995.

Zdroj: Youtube

Voda se neutopí

Napsal jsem ti písničku, abys už neplakala,

napsal jsem ti písničku, abys byla veselá,

kdyby jsi se pousmála, to by jsi mě potěšila.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí,

lávky jdou přes příkopy, proč bychom se báli,

vítr se nezadusí, dálka se nevzdálí,

jsem vždycky tam, kde ty jsi,

proč bychom se báli?

Proč bychom se báli?

Napsal jsem ti písničku, aby sis byla jistá,

napsal jsem ti písničku, že jsi moje jediná,

kdyby jsi se pousmála, to by jsi mě potěšila.

Snad to byla právě nádherná slova písně jejího manžela, co ji probudila z kómatu, když otevřela oči. Po procitnutí z noční můry měla herečka ochrnutý celý obličej i tělo, nemohla vůbec mluvit. Půl roku dýchala jen díky umělým plicím, které ji držely při životě.

Bojovnice co se nevzdá

Markéta se ukázala jako nezdolná a houževnatá bojovnice, která se snažila rehabilitovat, a udělat maximum pro zlepšení svého stavu. Milující manžel ji celou dobu podporoval a pečoval o ni. Díky odhodlání a poctivému cvičení se její stav začal zlepšovat.

Její herecká kariéra touto tragickou událostí skončila. Herečka zůstala upoutána na vozík a odešla do ústraní. Divadlo navštěvuje už jen jako divačka.

Naučila se znovu jíst, mluvit, pohybovat a starat se o sebe v rámci možností. Nejdůležitější je, že ji neopustil životní optimismus a humor.

Další ranou pro bývalou hereckou hvězdu byla smrt její milované maminky, která podlehla v padesáti letech rakovině. Byly si spolu velice blízké.

Navzdory tolika životním útrapám tvoří Marek s Markétou nerozlučný pár, který se dívá na svět s optimismem a s úsměvem na rtech.

Nedávno herec a moderátor nechal postavit svojí životní lásce dům snů. Nedaleko Karlových Varů vyrostl bezbariérový dům, které splňuje všechny potřeby jeho ženy. Její život je tam zase o něco jednodušší.

Zdroje: www.blesk.cz, www.csfd.cz,