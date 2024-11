Externí autor 19. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Markéta Hrubešová má dceru Christel Lilly. Protože ale do společnosti ani jedna z nich příliš často nechodí, možná jste nezaznamenali, že z dívky s velmi originálním jménem vyrostla mladá žena. Po mamince podědila bronzové kudrliny a jsou si velice podobné.

Dívka skutečně jako by své matce jako by z oka vypadla. Má stejný úsměv, podobný typ postavy, stejné divoké kudrliny bronzové barvy. Není proto divu, že když spolu vyjímečně někam vyrazí, lidé spíše přemýšlí, jestli náhodou Markéta Hrubešová roky netají mladší sestru.

To je ještě umocněno tím, že spolu mají velmi blízký a přátelský vztah, který ne všichni rodiče se svými potomky mají. Jak ale herečka přiznává, i to může mít svá úskalí.

„Kamarádství ano, ale zase odsud potud. Nesmí to být žádná anarchie, to si myslím, že nefunguje. Dítě musí mít mantinely, ale snažím se o maximální otevřenost, vstřícnost. Chci, abychom si s dcerou povídaly o všem, ale zároveň si myslím, že rodič je rodič, a ne kamarád,” popsala svůj pohled pro Expres.cz.

Nejdůležitější pro rodiče je důvěra, říká Hrubešová

Mluvit se snaží doma o všem, včetně těch méně příjemných témat, jako jsou například stinné stránky internetu a sociálních sítí. V době dospívání je totiž tato problematika velmi aktuální.

„Tam jde hodně o důvěru. Říct si, že tyhle stránky jsou blbost, aby o tom věděla, a spoléhat na to, že to bude dodržovat. Nedá se to omezit. Můžete samozřejmě dát nějaké filtry, ale když se dítě bude chtít někam dostat, dostane se, třeba přes kamarády. Musí se o tom mluvit,” myslí si Markéta Hrubešová.

Toto složité období ale obě ženy přečkaly ve zdraví, Christel Lilly, jejímž otcem je fotograf David Kraus, je nyní již dvacet let a se svou maminkou se stále má velmi ráda.

„Je to krásné. My jsme odmalinka byly v nejtěsnějším kontaktu, takže jsme rády pořád spolu,” svěřila se Markéta Hrubešová pro Extra.cz.

Kdo by čekal, že se krásná Christel Lilly vydá ve stopách své maminky a vrhne se na uměleckou dráhu, bude ale nejspíš zklamaný.

Mladou ženu to totiž minimálně prozatím vůbec neláká. Studuje diplomacii a mezinárodní obchod a s touto volbou je spokojená.

Co ale naopak po Markétě Hrubešové kromě vzhledu podědila, je vkus, když přijde řeč na oblékání.

Obě ženy mají velmi podobný vkus

„Ráda se oblékám elegantně, nosím basic kousky v černé nebo bílé barvě. Myslím, že náš styl s maminkou je stejný, akorát ona v poslední době začala nosit i barevné kousky,” popsala Christel Lilly pro Lifee.cz.

„Myslím, že se naše styly shodují, přestože se maminka v posledních letech začala oblékat do výrazných barev. Ale když byla v mém věku, tak se oblékala stejně. Nosím ráda její oblečení,” dodala dívka s úsměvem.

