Ne každý holduje večírkům a společenským akcím v záři reflektorů. Mezi tyto umělce se řadí i oblíbená herečka Markéta Hrubešová. Ta se jen zřídkakdy někde objeví, a ještě méně často s sebou vezme svou dceru. Když se to ale stane, všem vyrazí dech. Christel Lilly už totiž dávno není malá holčička.

Herečka Markéta Hrubešová je půvabná dáma, není tedy divu, že její geny hojně zdědila i její dcera Christel Lilly. Ta z malé holčičky vyrostla v krásnou mladou dámu, a proto, že se po boku své maminky v uplynulých letech příliš neukazovala, všem přítomným spadne na každé akci brada, když hereččinu dceru spatří.

Namísto matky s dcerou spíš vypadají jako kamarádky

Christel Lilly má po mamince vysokou, štíhlou postavu a husté kudrnaté vlasy. Když se tyhle dvě postaví vedle sebe, je na ně radost pohledět. Namísto matky s dcerou spíš vypadají jako kamarádky, což ostatně i v reálném životě jsou.

„Je to krásné. My jsme odmalinka byly v nejtěsnějším kontaktu, takže jsme rády pořád spolu,“ prozradila Hrubešová v rozhovoru pro web Extra.cz, když se s dcerou objevily na slavnostním otevření muzea Story of Prague, které proběhlo letos v květnu.

To, že mají spolu dámy skvělý vztah je vidět i na Markétině Instagramu, k fotce, kdy si holky udělaly výlet do Kutné hory, připojila dojemný komentář, kdy svou dceru velmi velebila. „S mojí milovanou Christel. Miluju. A děkuju osudu. Že jsme. Že ji mám. Že jsme spolu,“ napsala herečka.

Markéta Hrubešová má dceru Christel Lilly Kraus s fotografem Davidem Krausem. S tím už ovšem pár dávno netvoří, rozešli se v roce 2016. Ještě, než se stihla rozvést, blýskal se jí už na ruce nový prstýnek, a sice od její lásky Petra Sysla, který je pivovarníkem.

Kdo by ovšem doufal v to, že se devatenáctiletá kráska vydá po vzoru maminky v hereckých šlépějích, nejspíš teď zapláče. Dívka se totiž tímto směrem (prozatím) rozhodně neubírá.

„Dcera studuje obchodní školu a já jsem moc ráda, že je spokojená, že si to vybrala a že má svůj úplně jiný svět,“ rozesmutnila teď zajisté spoustu čtenářů oblíbená herečka, kterou filmoví nadšenci znají hlavně z Kleinových Básníků.

Až ji dcera opustí, bude smutná

Každá matka se také zajisté obává onoho dne, kdy její ratolest vyletí z hnízda a nejinak tomu je i v případě Hrubešové. Bere to ovšem sportovně a jako součást života.

„Asi by bylo něco v nepořádku, kdyby mi zůstala doma, tak až bude chtít, musím zamáčknout slzu a říct: Jo, běž, holčičko moje, buď statečná a vrať se mi,“ posteskne si tak trochu milující maminka, která přiznává, že až to nastane, bude jí to nesmírně líto.

Nicméně Christel Lilly je opravdu ještě mladá, a tak ti, kteří doufají, že by český film mohl být obohacen o další krásnou dámu, která by diváky ohromila nejen svým půvabem, ale také hereckým umem, nemusí definitivně ztrácet naději. Pohledná slečna má ještě spoustu času si dobře promyslet, jakým směrem se bude její profesní život ubírat.

