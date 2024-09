Externí autor 9. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Od doby, kdy Markéta Irglová v losangeleském Dolby Theater získala onoho zlatého plešatého pána za nejlepší filmovou píseň utekla už pěkná řádka let. Nejenom, že s Hansardem dávno netvoří pár, stihla se i rozvést, znovu vdát a odstěhovat na Island. Jak se tam Irglové žije?

Rodačka z Valašského Meziříčí Markéta Irglová je skladatelka, herečka a zpěvačka a také jediná Češka, které se podařilo získat slavného Oscara. Hudba ji začala zajímat už jako malou holčičku, kdy v sedmi letech dostala od svých rodičů piano. Zanedlouho začala hrát také na kytaru.

Když jí bylo třináct let, potkala jednoho zrzavého Ira. Tím nebyl nikdo jiný než zpěvák a kytarista kapely The Frames Glen Hansard. Za dva roky už s ním i celou kapelou odjela na tour a první společné album The Swell vydali v roce 2006.

Oscar za nejlepší filmovou píseň roku 2007

Nikdo z nich vůbec nečekal to, co se stane za pouhý rok. Irglová a Hansard dostali Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007. Ta se jmenuje Falling Slowly a zazněla v nízkorozpočtovém irském snímku Once režiséra Johna Carneye.

Film byl natočený s rozpočtem 150 tisíc dolarů v irském Dublinu za pouhých 17 dní. Kromě té nejcennější sošky, jíž je právě Oscar, snímek posbíral i další trofeje, včetně ceny asociace amerických kritiků i ceny pro nezávislé snímky Spirit Award. Ačkoliv byla píseň nominována i na Grammy, tuto cenu nakonec nezískala.

„Je to důležité nejen pro nás, ale také pro všechny další nezávislé hudebníky a umělce, kteří většinu svého času zápasí… A je to spravedlivé vůči těm, kteří se odvažují snít a nevzdávají se,“ neskrývala svou radost mladá Češka, která už během galavečera s Hansardem sklidila úspěch za zazpívání oné skladby, jež byla později akademií oceněna.

Láska zmizela, přišel rozchod

Markéta Irglová a Glen Hansard se později rozešli. První s touto zprávou přišel irský deník Irish independent, načež celou věc potvrdil i samotný hudebník. „Náš vztah byl jakýmsi logickým vyústěním naší spolupráce. Udělali jsme spolu film, vyhráli Oscara, jeden k druhému přilnuli. Pak ale láska zmizela,“ uvedl. S Irglovou se prý rozešli v dobrém.

V roce 2011 se Markéta Irglová provdala za amerického baskytaristu Toma Iselera. Manželství ovšem vydrželo pouhé dva roky. Svou životní lásku našla až později, je jím islandský hudebník a producent Sturla Mio Thorisson. Pár spolu měl už tři děti, když se v roce 2019 bez pozornosti médií vzal.

Ačkoliv Irglová mnoho ze svého soukromí nesdílí, s touto radostnou novinou šla ven. Ať už narození dětí, nebo veselka, je to pořádný důvod k oslavě. „Před týdnem jsem se s Miem vzali. Užili jsme si krásný den s našimi rodinami a měli jsme nádherný obřad v našem studiu,“ napsala Irglová na svou sociální síť.

Od roku 2012 žije s celou svou rodinou na Islandu, kde je moc spokojená, naučila se plynně jejich řeč, a dokonce již požádala i o občanství. „Žije se nám tam velice dobře. Máme svůj svět, vybudovali jsme si domov a studio v jednom, máme svůj kruh přátel, je tam bezpečno, děti jsou spokojené ve škole... Je to ale daleko od domova a je to přece jenom jiná kultura než ta moje, na kterou jsem zvyklá,” prozradila v rozhovoru pro Český rozhlas Irglová.

