Markéta Pekarová Adamová v šoku z chování Feriho: Má právo se hájit, říká

Markéta Pekarová Adamová a Dominik Feri

Foto: Profimedia

Dominik Feri rozjel v ČR jakousi vlnu Me Too, když proti němu vzneslo několik dívek obvinění ze znásilnění. V šoku z této informace jsou hlavně kolegové z vlády, kteří o údajných aktivitách „Čoko Afra“ neměli ani tušení. Své zklamání neskrývá ani Markéta Pekarová Adamová, která měla s Ferim společnou kancelář.

Dominik Feri byl donucen odstoupit ze dne na den z funkce poslance. Důvodem bylo svědectví několika dívek, které měl v letech 2015–2020 sexuálně zneužít, případně z nich vyloudil nahé fotky a následně se jim vysmíval a vydíral je.

„Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhnul a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu,“ popsala redaktorům Deníku N dívka představená jako Petra.

„Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatarasil cestu… Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal. Nepřála jsem si s ním mít sex, a on to udělal,“ popsala v další výpovědi údajná oběť Markéta. Feri pak ve svém vyjádření na Instagramu přiznal, že se za své chování z minulosti stydí, nařčení ze znásilnění ale důrazně odmítl.

Feri se chce bránit u soudu, podle jeho kolegyně Pekarové má právo dokázat svou nevinu

„Před dvěma lety jsem čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. Z těchto lživých nařčení pak vychází další pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit. Nicméně lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám. Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ napsal mimo jiné Dominik Feri na sociální sítě a krátce poté rezignoval.

Někteří kolegové z vlády ihned dali od údajného sexuálního násilníka ruce pryč, Markéta Pekarová Adamová ale na rozdíl od ostatních vyjádřila Ferimu svou podporu.

„Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala. Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách,“ napsala poslankyně na Twitter.

Markéta Pekarová Adamová neskrývá šok z obvinění vůči Ferimu, věří, že se vše vysvětlí

„Myslím, že když někoho znáte mnoho let, tak se vám opravdu velmi těžce srovnává s tím šokem, který vám způsobí taková informace. Stále se bavíme o informacích, které jsou ne v rovině anonymních nařčení, ale samozřejmě je bereme velmi vážně a nebagatelizujeme je. Rozhodně to nejsou nařčení, která bychom brali jako nezávažná, naopak,“ sdělila Blesku Markéta Pekarová Adamová.

Ačkoliv se kolegyně a stranická šéfka Feriho nejprve zastala, nezastírá, že informace pro ni byly šokující. „Samozřejmě to bylo nepříjemné a velmi nelehké čtení. To vůbec nezastírám a bylo to pro mě velmi šokující. Dominika znám několik let. Dokonce jsme spolu sdíleli kancelář a nikdy jsem u něj nezaznamenala takové chování, které je v tom článku Deníku N a Alarm.cz popisováno. Opravdu jsem u něj nikdy nic takového nezažila. Možná měl pro někoho příliš odvážný, drzý smysl pro humor, ale rozhodně jsem ho nezažila v situaci, kdy by někoho vyloženě urážel a podobné věci,“ tvrdí poslankyně.

„Nezavrhuji lidi za to, že chybují. Chybovat je zkrátka lidské. A kdokoliv má už teď vynesen strašně rychlý soud, což mu neupírám, tak je potřeba mít na mysli, že každý člověk má právo na svou obhajobu, na svou nápravu. Myslím, že by bylo příliš snadné fungovat stylem pálení mostů. Měli bychom být schopni dávat lidem i druhou šanci,“ uzavřela.