Film o dívce, která bojuje s nadváhou, ale také s tělocvikářem Bohouškem sklízí úspěch u diváků dodnes. Oblíbená komedie podle románu Stanislava Rudolfa přinesla kariérní úspěch Markétě Světlíkové. Ta v konkurzu dokonce porazila i slavnou Popelku. Co dělá a jak vypadá Metráček dnes?

Jak se stalo, že krásná Libuška Šafránková roli nedostala? To prozradil představitel filmového Honzy Koubka herec Vítězslav Jandák. „Libuška šla na konkurz, jako by věděla, že Metráček bude šlágr. Nebyla to ale ta silná dívka, která by se mohla stát objektem mého sexuálního a mileneckého snažení, jak už pan Rudolf napsal ve své knize. No ale Libuška alespoň dabovala v Metráčkovi postavu Niny, jinak mi ale film záviděla,“ uvedl pro Aha! dnes šestasedmdesátiletý Jandák.

A kdo že tedy „porazil“ u filmařů oblíbenou Popelku? Byla jí Markéta Světlíková, dcera spisovatele a překladatele Eduarda Světlíka. Narodila se 16. ledna 1955 v Kolíně. Když vyhrála konkurz na Metráčka, bylo jí pouhých šestnáct let.

Režisérovi se zamlouvaly Stehlíkové kotníky

Libuška Šafránková byla pro roli nevhodná z toho důvodu, že vůbec nepůsobila nemotorně a už vůbec ne statně. Oproti tomu Markéta Stehlíková, která aktivně sportovala, a dokonce prý i hrála vybíjenou, byla naprosto ideální volbou. A co více, režisérovi se velmi zamlouvaly její kotníky.

A proč Pinkavu zaujaly právě Markétiny nohy? Kotníky Stehlíkové byly poněkud silnější, a to podle něj naprosto odpovídalo fyzickému vzezření žen, které jsou korpulentnější. Šestnáctiletá Markéta tak v konkurzu pěti tisíc uchazeček zvítězila, a získala tak roli v tomto oblíbeném snímku.

Předpoklady pro to, stát se herečkou, měla ve vlastních rodičích. Ti totiž pracovali v technickém zázemí kolínského divadla, a tak se v tomto prostředí mohla pohybovat jako ryba ve vodě. Konec konců film nebyl tím, co později naplnilo její kariérní život. Ten zasvětila právě divadlu.

Svůj život zasvětila divadlu

Markéta se vydala na studia na Státní konzervatoř do Prahy, kde po úspěšném dostudování v roce 1978 nastoupila do angažmá různých divadel. Hrála v Hradci Králové, Příbrami, Kolíně, ale také v Semaforu.

I přes její vášeň pro divadlo jste ji ale přeci jenom mohli vidět i v menších epizodních rolích, a to například ve snímku Holka na zabití režiséra Juraje Herze, kde ztvárnila roli servírky Boženy, pak sekretářky ve filmu Hynka Bočana Parta Hic, do sportovního se posléze znovu oblékla v Dívce světových parametrů, lékařský plášť zase nosila v Kachyňově komedii Kam pánové a „neštítila“ se ani role uklízečky ve filmu Čarodějky z předměstí.

V roce 1997 pak Stehlíková vystudovala ještě výchovnou dramatiku na DAMU, čímž se živí dodnes. Je učitelkou a od roku 2001 vychovává nové mladé talenty na Základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí a také na pražském gymnáziu Jana Keplera.

Její láska k divadlu se promítla i v tom, že v devadesátých letech založila Divadlo dětí na Malé Straně v Praze a rok dokonce učila i na české škole krajany v Rumunsku. Pokud tedy někdo skutečně svou práci miluje, je to Markéta Stehlíková. Vzdělávání a lásku k herectví probouzí mezi svými žáky dodnes.

