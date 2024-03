Jasmína Maurerová 6. 3. 2024 12:37 clock 3 minuty gallery

Mnohým čtenářům bude známější spíše jméno Jitka Pažoutová než Markéta Světlíková. Tyto dvě ženy jsou ale jedna a ta samá. Markéta Světlíková je herečkou, která ztvárnila dnes již legendární postavu Metráčka. Co dělá představitelka buclaté slečny dnes? A jak se od natáčení změnila?

Markétu Světlíkovou už dnes nehledejte mezi ženami “krev a mlíko”. Za těch dlouhých třiapadesát let, které dodnes od natáčení uplynulo, se Světlíková velmi změnila. Postavu má štíhlou, a to, že kdysi hrála roli obézní dívky, byste na ní poznali jen ztěžka. Jediné, co jí z Metráčka zůstalo, je typický dívčí výraz v obličeji.

Jako spousta dalších dětských herců z minulého režimu, i Světlíková byla v podstatě herečkou jedné role. V nějakých filmech se po Metráčkovi ještě objevila, ale už žádný z nich nepřekonal onu popularitu, jako příběh o oplácané Jitce.

Před kamerou se naposledy objevila v roce 1999, kdy spolu s Českou televizí natočila vzpomínkový pořad Nevyšlapanou cestou. Ačkoliv ze světel reflektorů zmizela, herectví se věnovala prakticky pořád a doposud i věnuje.

Na divadelních prknech jako doma

Po Metráčkovi jste ji měli tedy možnost ještě zahlédnout ve filmech Parta hic, Čas sluhů nebo Čarodějky z předměstí, kde měla ale jen malé role. Mnohem více se totiž Markéta věnovala divadlu, na které byla zvyklá už od dětství, protože v něm prakticky vyrostla.

Ostatně sama herečka mnohdy upozorňovala na to, že Metráček nebyl její jedinou rolí, ačkoliv pro televizního diváka je složité si to v hlavě připustit. Dalo by se předpokládat, že četné upomínky na Metráčka by mohly Světlíkovou už zvedat ze židle, ale sama herečka na natáčení vzpomíná velice kladně.

Když se svátečně někam vyjádří v rozhovoru a téma sklouzne právě na oblíbený český film, nezapomene zmínit pana režiséra Josefa Pinkavu, který se tehdy do knižní předlohy od Stanislava Rudolfa s vervou pustil. Upozorňuje na jeho skvělé vztahy na place a jeho přístup k vedení mladých herců.

Světlíková více propadla divadlu, její rodiče totiž sami v jednom působili. Bylo to v Kolíně, kde pracovali v technickém zázemí. Už v té době se malá Markétka sem tam v nějaké roličce objevila. Do toho aktivně sportovala, a dokonce hrála právě vybíjenou, stejně jako její filmová postava Jitka.

Role jako dárek k narozeninám

Když se tedy hledala herečka pro tuto roli, Světlíková byla ideální volbou. Pro její získání měla veškeré předpoklady, a tak se stalo, že v den svých šestnáctých narozenin zdárně obstála na kamerových zkouškách a Světlíkovou tak čekalo natáčení jednoho z nejoblíbenějších českých filmů.

Její vášní ale zůstalo navždy divadlo, a to hlavně to amatérské. Pracovala také jako učitelka na Základní umělecké škole, kde vedla dramatický kroužek, stejně jako i o pár let později na Gymnáziu Jana Keplera na Praze 6. Dnes se Světlíková věnuje hlavně pořádání různých amatérských představení. Žije v Orlických horách.

Film Metráček podle knižní předlohy Stanislava Rudolfa v roce 1971 natočil režisér Josef Pinkava. Příběh pojednává o žákyni jménem Jitka Pinkavová, která je nešťastná ze své nadváhy a neobratnosti.

Největší utrpení je pro ni samozřejmě tělocvik pod vedením pana učitele Bohouška. Jediné, v čem se daří Jitce vynikat, je vybíjená, její střely jsou neřízené rány. Ty si totiž trénuje doma s míčem o zeď, na které je Bohouškovo jméno.

