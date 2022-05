Strašidelný objev na Marsu vypadá jako mimozemská brána: Pravda je ale jiná

Natálie Borůvková

Mars

Foto: Pixabay

Již deset let se vozítko Curiosity společnosti NASA směle pohybuje po povrchu Marsu a pořizuje fotografie, aby porozumělo historii a geologii rudé planety a možná našlo i známky života. Když před pár dny objevilo záhadné "dveře", byl to pro vědce doslova objev roku!

Snímek, který obletěl svět. Na Marsu byly objeveny záhadné dveře, které mohou být bránou k mimozemské civilizaci. Konspiračním teoriím se meze nekladou a záhadná brána je tomu jasným důkazem.

Dvakrát měř, jednou řež

Podivné dveře, které na pořízených fotografiích opravdu vypadají skutečně, nejsou však podle vědců ničím jiným, než jen prasklinou, která vznikla v důsledku přespříliš namáhané horniny. Ta se odlomila a nechala za sebou něco, co v kombinaci se správným světlem a v při dobrém úhlu, působí přinejmenším jako vchod k marťanům.

Pomoci tomu mohlo planetární zemětřesení. Dosud největší otřes se na rudé planetě totiž odehrál 4. května letošního roku a vědci stále pracují na tom, aby určili, proč k němu došlo a co ho způsobilo. Navíc to, co je na fotce zobrazeno v životní velikosti, může ve skutečnosti měřit jen pár centimetrů. Tento fakt potvrdila i NASA, která uvedla, že záhadná brána "kamsi" měří jen necelého půl metru. Kdo ale říká, že marťané musí být velcí jak my, že?

Chvála konspiracím

Vytvářet bludné teorie je zjevně celosvětovou vášní a není se čemu divit. Když něco nové a zvláštní dostane jméno, lidé se uklidní. Zní to lépe, než nepojmenovat něco, čeho bychom se následně měli bát nebo co by nás v horším případě mohlo i ohrozit. Ani rozumná vysvětlení tak neodradí zastánce konspiračních teorií, kteří tvrdí, že "vchod" je skutečně důkazem života na Marsu, a tvrdí, že vědci se podílejí na nějakém druhu utajování. Jedna věc se ale zmínit musí. Jak řekl astronom Carl Sagan, mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy. A ta nejsou.

Zdroj: Youtube

Nohama na zemi

Tajemné dvěře nejsou prvním a asi ani posledním snímkem, který naznačuje, že na Marsu může existovat život. Díky přistávacím a orbitálním sondám jsme se dočkali snímků kráterů, jež byly vyplněny ledem, podivných skalních útvarů, ale také objektu, který připomínal jakousi chýši. Při bližším přezkoumání se nakonec ukázalo, že i v tomto případě to nebylo víc, než obyčejný kus skály pod dobrým světlem.

Zda na Marsu existuje či neexistuje mimozemský život, je stále ve hvězdách. Objeven být může, je ale potřeba skutečně širší perspektivy a dalších výzkumů.

