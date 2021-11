Vědci objevili na Marsu obří trubici. Chtějí se dostat dovnitř, ale nevědí jak

Průzkum Marsu stále pokračuje

Foto: Autor: Dotted Yeti / Shutterstock

Už od doby, kdy starověký člověk začal sledovat Mars, věděl, že je na něm něco zvláštního. Přestože je Mars mnohem menší než Země, ze všech planet sluneční soustavy se nám nejvíce podobá. Proto je každý nový objev zde převratný. A když něco není možné vysvětlit, velmi nás to dráždí. Na Mars se brzy bude létat asi jako na dovolenou…

Planeta Mars má mnohé podobné geologické rysy, včetně polárních ledovců i to, co se jeví jako prastará koryta řek, samozřejmě nyní vyschlá. To nás nutí se neustále dokola ptát, zda na Marsu existuje nebo existoval život? Na tyto otázky hledá odpověď i následující video:

Zdroj: Youtube

Kudy tam?

NASA zveřejnila fotografii záhadné díry na Marsu, která by mohla být klíčem k životu na rudé planetě. Zdá se, že marťanské doly, nebo krátery jsou relativně dobrými kandidáty na to, aby zde život byl. Jsou v nich vnitřní jeskyně, které zůstávají před jinak drsným klimatem a povrchem planety relativně chráněny.

"Tyto díry jsou proto hlavními cíli pro možné budoucí kosmické lodě, roboty a dokonce i lidské meziplanetární průzkumníky," uvedl blog NASA, který rovněž zmiňuje, že uvedený kráter by mohl mít 30 až 50 metrů a je zřejmě otvorem do podzemní jeskyně, jejíž hloubka se odhaduje na 20 metrů.

Tyto tajemné otvory zde jsou. Háček je v tom, že vědci nevědí, jak se do nich dostat. Ačkoli existuje velká pravděpodobnost, že se trubice podobají těm pozemským, nikdo se do jejich nitra zatím nepodíval, takže vědci nemají s čím pracovat. Astronauti totiž nejsou jeskyňáři ani horolezci a speleologický průzkum neznámého podzemí na cizí planetě představuje příliš velké riziko na to, aby mu vesmírné agentury vystavily své lidi.

Západ slunce na Marsu. Marťanská krajina, impaktní krátery na Marsu. 3D ilustraceZdroj: Autor: Jurik Peter / Shutterstock

Nové stopy

Navzdory kontroverzi kolem meteoritů na Marsu, o nichž se někteří vědci domnívají, že obsahují zkameněliny starých marťanských bakterií podobných životních forem, neexistuje žádný nezvratný důkaz, že život na Marsu v současnosti nebo někdy existoval. I přesto však vědci stále pátrají a hledají odpovědi, aby vyloučili jakoukoli možnost. Právě tajemné krátery by mohly poskytnout nové odpovědi.

Tajemný kráter

Prostředí Rudé planety je charakterizováno jako prašné a chladné, téměř pouštní, ale dnes už víme, že před miliardami let tomu bylo jinak. Planeta tehdy byla mnohem vlhčí, teplejší s hustší atmosférou. Povrch a tajemství Marsu dnes monitoruje hned několik těles - Indie a Evropská kosmická agentura (ESA) mají své kosmické lodě na oběžné dráze nad Marsem, NASA má na oběžné dráze tři kosmické lodě, jeden rover a jeden lander na povrchu Marsu.

Zdroj: Youtube

A právě tímto přístrojem byl kráter identifikován. Snímek zachycuje zhroucený strop lávové trubice, který je mnohem větší než jakýkoli podobný "lávový světlík" na Zemi, což je velmi podezřelé. Pokud by totiž na Marsu opravdu dosud existoval v nějaké primitivní formě život, lávové trubice by představovaly ideální úkryt. Jenže - jak se tam dostat?

Lávové trubice vznikají při toku lávy, která na povrchu vychládá a tuhne, zatímco vnitřkem se dál valí rozžhavený proud. Po něm pak zůstane síť dlouhých dutých sopečných jeskyní, jež jsou nejen na Zemi, ale i na Měsíci a Marsu. U těch na Marsu je zvláštní, že ačkoli je planeta mnohem menší než ta naše, krátery jsou mnohem větší. Nejširší zemské lávové trubice dosahují šířky zhruba 14 až 15 metrů a obvykle jsou mnohem užší.

Pokud se povede vědcům dostat dovnitř, může dojít k dalším převratným objevům. Právě tyto jeskyně totiž skýtají možnost, že by zde mohla být objevena nějaká forma života. Již dříve byla na planetě objevena zřejmě slanovodní jezera…

Zdroje:

www.unexplained-mysteries.com, www.liveabout.com, www.hindustantimes.com, www.newsweek.com

https://www.denik.cz/veda-a-technika/planeta-mars-otvor-lavova-trubice.html?fbclid=IwAR0sk4ynVU57BfbtNzaXS7ma-qe2StdeR00XGoSPC9byPHm26Rj5DP3L0II