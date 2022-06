Na videu z Marsu jsou vidět objekty podobné trilobitům. Jsou důkazem života?

Existence trilobitů na Marsu by znamenala život

Pokud se někde objeví trilobiti, je poměrně logické se domnívat, že tam byl život. Trilobiti byli dosud jedním z nejcharakterističtějších fosilních důkazů života nalezených na Zemi, ale jak se zdá, podobné zkameněliny byly nalezeny i na Marsu. Jak důvěryhodný je zdroj, který to tvrdí? A o co se jedná?

V tuto chvíli se jedná jen o jeden z paranormálních kanálů, respektive kanál milovníků paranormálních jevů, který na YouTube zveřejnil krátký film o trilobitech nalezených na Marsu. Tvrdí se v něm, že na snímcích NASA, jež zachycují rudou planetu, jsou anomálie, které nápadně připomínají trilobity. Dva kamenné objekty oválného tvaru mají podobu trilobitů, kteří žili na Zemi před 52 miliony let.

Na video o životě na rudé planetě se podívejte zde:

Trilobiti na Zemi objeveni i na Marsu?

Trilobiti jsou vyhynulí členovci, tvorové podobní dřevomorce, kteří patří do podřádu Trilobitomorpha. Patří k nejcharakterističtějším fosiliím prvohor, kdy jich bylo popsáno téměř neuvěřitelných 4000 druhů. I když se objevili již v kambriu, tedy na samém počátku prvohor, diverzifikovat se začali až v pozdním kambriu. Po masovém vymírání však přežily pouze formy, které obývaly pelagické, hlubokomořské prostředí.

To, že by tito tvorové žili i na Marsu, by bylo skutečně převratným objevem.

"Whatsupinthesky37 z Youtube je našel a je to ohromující. Zkameněliny trilobitů se zde na Zemi často nacházejí v okolí jiných trilobitů,“ komentoval nadšeně Scott C. Waring, redaktor časopisu UFO Sightings Daily. "Trilobiti žijí a umírají společně, takže vidět dva z nich není žádné překvapení, ale skvělý důkaz velké vodní plochy, která kdysi pokrývala zdejší území.“

Kuriózní objev Curiosity

O přítomnosti vody na Marsu se stále diskutuje, protože je možné, že se na této dnes mrtvé planetě dříve skutečně vyskytovala, stejně jako například na jiných měsících dalších planet.

Podle údajů paranormálního kanálu jsou tito trilobité na Marsu velmi pravděpodobným nálezem, jelikož byli objeveni díky nejnovějším fotografiím jednoho z marťanských roverů, Curiosity. A jistě, jak napovídá i název samotného vozítka, i nález na fotografii je dle jeho interpretů velmi kuriózní.

Další teorie, které však doprovázejí trilobity a jsou dle kanálu viditelné na snímcích, jsou však již více než podivné.

Podle Waringa je na snímcích ještě zachycena malá lidská postava a něco, co se zdá být marťanskou verzí populárního prehistorického pozemského tvora, právě trilobita. Postava se pohybuje po marťanské krajině a je vysoká kolem 6 cm. Podle paranormálního výkladu je velmi podobná ženské postavě nalezeně na Marsu v roce 2013. Někteří zde vidí dokonce i celou rodinu. A trilobita!

Vidíme to, co chceme…

Zkameněliny trilobitů patří k nejrozšířenějším fosiliím nalezeným na Zemi. Na Marsu ale nikdy nalezeny nebyly. Pravdou je, že i když fotografie zachycuje něco, co by mohlo být trilobitovi podobné, je možné, že se jedná o něco zcela jiného.

Pravdou je, že snímků podobného tohoto stále přibývá. Na důkazy toho, zdali někdy na Marsu skutečně existoval život, si však budeme muset ještě počkat, dokud je nepřinese nějaký důvěryhodnější kanál.

