Na Marsu byla objeven zvláštní vchod do jeskyně. Vypadá jako pozemské brány

Na Marsu už bylo vyfotografováno mnoho záhadných útvarů. Lidský obličej se slzou u oka, pyramidy i osamělý menhir. Jak se nakonec ukázalo, všechny tyto formace vznikly přírodní cestou. Co ale vědci řeknou na obdélníkový otvor ve skále, který působí dojmem, jako by ho někdo s geometrickou přesností vytesal? Upřímně, zatím se k němu vyjadřují opatrně.

Nový snímek povrchu Marsu zachycený roverem Curiosity na první pohled neukazuje nic podivného. Jde o skálu s mnoha výběžky a puklinami, které se mohly vytvořit v důsledku nedávného zemětřesení. Americkou novinářku Annie Jacobsen ale napadlo si snímek v počítači výrazně přiblížit. Co spatřila, ji překvapilo natolik, že to hned sdílela na sociálních sítích. Fotografie rázem oblétla svět.

Jedna z puklin totiž vůbec nepůsobí dojmem, že ji vytvořil přírodní proces. Vypadá spíše jako uměle vytesaná brána do útrob skály, podobná vstupům do egyptských pyramid. Otvor má hladké stěny a tvar přesného obdélníku - jen horní linie se zdá být mírně zaoblená, přesně jako to vídáme u vchodů do šachet s klenutými stropy.

Otazníky ve vzduchu

Zatímco NASA se ke zvětšenému snímku zatím nevyjádřila, milovníci UFO mají jasno: bránu do skály vytesala mimozemská civilizace a marťané se stále skrývají v podzemí, anebo jde o portál do jiné dimenze, kudy utekli před klimatickou katastrofou. Na druhé straně mají jasno i skeptici: vyfotografovaná skála je plná puklin a neznáme ani jejich rozměry. Člověk by se možná zmíněným otvorem vůbec neprotáhl. Skála popraskala v důsledku zemětřesení a není třeba nad tím více dumat.

Kdo se však neřadí ani k jedné z radikálních skupin, zůstává ve vyjádření zdrženlivý. Přiblížený detail snímku totiž vypadá opravdu zvláštně. Možná se ukáže, že šlo jen o hru světla a stínů, jako tomu bylo v případě slavné martické "tváře". Není ani vyloučeno, že průměr pukliny nepřekračuje několik centimetrů a neprošel by tudy ani marťan velikosti skřítka. Přesnější závěry jistě brzy přinese další analýza.

Detaily záhadné formace si můžete prohlédnout ve videu:

Martické jeskyně - nová rezidence lidstva?

Podivná brána každopádně oživila spekulace, že se v podzemních prostorách a jeskyních na Marsu stále skrývá život. Nikde jinde by se ostatně ani neudržel - absence atmosféry, nízký tlak a mrazivé teploty představují pro organismy pozemského typu vražedné podmínky. Pokud ale kdysi dávno byla rudá planeta obyvatelná a vyskytovala se tu třeba i vyspělá civilizace, jeskyně by v případě globální katastrofy nabízely jediný možný úkryt před smrtícími výkyvy teplot a sluneční radiací.

Právě v jeskyních by také měli započít svou misi budoucí kolonizátoři. Expert Daniel Viúdez-Moreiras ze španělského Národního institutu pro leteckou technologii odhaduje, že stropy martických jeskyní propustí pouhá 2 procenta radiace dopadající na planetární povrch, což by bylo pro člověka již relativně bezpečné. "Žádný rover se dosud do žádné jeskyně na Marsu nespustil, ale bylo by skvělé, kdyby se to jednoho dne podařilo. Byl by to nejlepší způsob, jak zjistit, do jaké míry jsou tyto prostory skutečně obyvatelné," uvedl Viúdez-Moreiras.



Podají si pozemští kosmonauti v podzemí rudé planety ruku s neznámými inteligentními bytostmi? Vědci nic takového nepředpokládají. Doufají ale, že by se zde mohly najít známky mikroskopického života nebo pozůstatky života dávno vyhynulého. Jeskyně jsou podle nich ideálním místem, kde něco takového hledat.



