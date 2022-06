Jaké zvuky uslyšíte na Marsu? Jsou pozoruhodné. Poslechněte si záznam NASA

Perseverance

Foto: Profimedia.cz

Co se děje na Marsu a jaká je jeho atmosféra? Na to se snaží odpovědět vědci již několik let. Pomáhá jím s tím vozítko Perseverance neboli Vytrvalost, jež je součástí mise Mars 2020 americké agentury NASA. Nyní zachytilo speciální zvuky.