Že život není peříčko, ví tahle dcera slavného otce velmi dobře. Musela totiž hezky rychle dospět, když jí do idylického dětství vstoupila vážná nemoc její maminky a po té i smrt. Poznáte holčičku na fotografii?

Dívenka už pochopitelně dospěla, ale moc ráda vzpomíná na své nádherné dětství. Pro magazín Vlasta jednou řekla, že kdyby to nějak šlo, založila by cestovní kancelář, která by měla v nabídce pouze zájezdy zpátky do dětských let. Do doby, kdy byla celá rodina pospolu a šťastná.

Její hrdinka

Táta věčně na cestách, takže maminka byla pro naši dívenku doslova vším. Vytvářela jí i jejímu staršímu bratrovi pohodové dětství, snažila se, aby ani jedno z dětí netrpělo nepřítomností již tehdy slavného otce.

Zatímco doma se mohla schovat do náruče laskavé mámy, „ve světě“ prožívala bezpráví, se kterým si nevěděla rady. Pro jeden magazín zavzpomínala: „Měla jsem na základce paní třídní učitelku, velká soudružka, která pravděpodobně nenáviděla mého tátu. Říkala o mně, že jsem malý, zpovykaný hajzlík. Přitom já jsem byla šestiletá holka, která nic špatného neudělala, ale dostávala jsem čočku. Dokonce mi chtěla dát dvojku z chování jen za to, že spolužák přinesl do třídy fotky, kde byla vidět prsa, na všechny se řvalo, ale na mě nejvíce. Já jediná měla odejít s dvojkou z chování, protože jsem to nenahlásila.“

Za všechno, co tahle malá holčička provedla, byla učitelkou dost tvrdě trestaná. Dostávala pravidelně poznámky a důtky, až to maminka jednoho dne nevydržela a šla si to s učitelkou vyřídit. I to pro naši neznámou znamenalo, že s mámou zvládne všechno.

Jak nejspíš ví všichni rodiče, jejich děti se ze všeho nejvíc těší na Vánoce, nejenom kvůli dárkům, ale i atmosféře. A dívenka to neměla jinak. „Rodiče Vánoce vždycky krásně připravili. Maminka napekla, navařila… Oblékli jsme se do svátečních šatů a zasedli k štědrovečernímu stolu. Pak jsme umývali nádobí, do toho zazvonil Ježíšek a my běželi ke stromečku. V krbu plápolal oheň, a pak jsme se k sobě tulili a koukali v televizi na pohádku.“

Zazvonil zvonec a pohádky byl konec

Dívčina maminka vážně onemocněla. Dětství skončilo. I když se maminka snažila nedávat před ní potíže příliš najevo, malé dítě zkrátka vycítí, že se něco děje. Bohužel maminka svůj boj o život prohrála. Holčička nebo v té době už spíš dospívající slečna odešla do zahraničí. Nejprve do Ameriky a po té se přestěhovala do Německa, kde si chtěla splnit sen stát se zpěvačkou. Než se jí to podařilo, dokonce si přivydělávala mytím nádobí.

Pohádka ze života

Tak by se dal možná označit příběh naší neznámé. Pro svůj sen dostat se na hudební vrchol byla totiž ochotná udělat všechno. Hodně pracovala, nejezdila na dovolené a pořád jenom zpívala. Dřina se časem vyplatila a ona začala být se svou kapelou čím dál známější a úspěšnější.

Teprve pak se vrátila do Čech, kde se stala porotkyní hudebních soutěží, účinkovala v muzikálech a vypracovala se jako moderátorka v rádiu.

Die Happy

Když se řekne jméno této kapely, je jasné, že řeč byla o nesmírně talentované zpěvačce Martě Jandové, která to kvůli rodinné tragédii, kterou si prožila v dětství, neměla příliš snadné. S německou kapelou Die Happy se ale dostala na vrchol. A momentálně je i šťastná máma dcery Marušky.

