Marta Jandová patří mezi velmi populární zpěvačky. Ještě větší úspěch než v České republice má v Německu. Tam platí se svou skupinou Die happy za největší hvězdy hudební scény. Nějakou dobu randila s místním idolem – zpěvákem Sashou.

Populární zpěvačka Marta Jandová byla už jako velmi mladá zkoušena osudem. Na zákeřnou nemoc jí zemřela matka i bratr. Nedávno veřejně Marta přiznala, že si nechala preventivně odstranit prsa a vaječníky. Genetické testy jí ukázaly zvýšenou pravděpodobnost rakoviny.

Jednu etapu svého života si prožila Marta v Německu. Prosadila se tam jako zpěvačka se skupinou Die happy. Pohybovala se mezi těmi nejznámějšími umělci. Není se tak čemu divit, že si mezi nimi našla i jednoho ze svých partnerů.

Život v Německu

Do Německa se Marta dostala zcela náhodou. Když jí bylo devatenáct, seznámila se v Praze s kytaristou skupiny Die happy. Rozhodla se, že s ním odjede na rok do Německa, aby se naučila další jazyk. Nakonec v Německu zůstala šestnáct let. Právě kytarista se stal jejím prvním manželem. Rozvedli se po pěti letech.

Další větší láskou Marty byl německý idol Sasha. „Chodili jsme spolu čtyři a půl roku. A byla to láska mýho života. V německém bulváru nás dokonce chtěli zvolit vysněným párem roku. Jenže bohužel, jakmile vás někdo nazve vysněným párem, většinou to končí. To se stalo i nám. Kamarádky za mnou chodily a říkaly – ten tě má tak rád! Jeho zas přesvědčovali kamarádi, že si mě musí vzít. Rozešli jsme se před rokem a od té doby jsme se neviděli. Já to obrečela, ale už jsem se z toho dostala, tak jsem připravena ho vidět. Nevím, jak on. Kdybychom se ale nerozešli, zas bych tu neseděla a nevrátila bych se do Česka,“ přiznala otevřeně pro Blesk.

Rozchod se známým zpěvákem nesla těžce. Zavalila se prací a pořídila si psa. „Je pravda, že můj soukromý život se v současné době soustřeďuje kolem malé bílé teriérky, které jsem dala jméno Katze (Kočka). Jinak se ale cítím moc dobře. Lásku podle mne nemá cenu hledat, ta buď přijde, nebo nepřijde. Vrhám se do práce, která mne baví, i když jsem s ní začala až v devatenácti letech, protože jsem vlastně nikdy zpěvačkou být nechtěla.“

Trable se Sashou

Na vztah se Sashou vzpomíná Marta dodnes. Nedávno se o těžkém rozchodu zmínila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„On mi strašně zlomil srdce, já jsem ho strašně milovala a měla jsem pocit, že on mě taky strašně miloval. Ale najednou z ničeho nic přišel a řekl mi, že už mě asi nemiluje. A já neumím prosit. Chtěla jsem být hustá a řekla jsem si OK,“ přiznala otevřeně.

Konec vztahu nevzala rozhodně s klidem. Svému expartnerovi se vtipně pomstila. „Jednou jsme se potkali na stejné party. Šla jsem dřív domů než on a viděla jsem před hospodou jeho kolo, tak jsem mu vypustila duši na obou kolech. Představila jsem si, jak bude naštvanej. I když bydlel asi 200 metrů od tý hospody,“ prozradila dnes už s nadhledem.

Tím to ovšem nekončilo. „Pak jsem chtěla objednat asi dvacet pizz na jeho jméno a on by je musel zaplatit, ale to jsem neudělala. Jenom jsem zazvonila a zase odjela, když jsem jela kolem. To mi bylo asi 34 let,“ dodala.

Lásku našla v České republice

Štěstí našla po boku Miroslava Vernera, se kterým má jedenáctiletou dceru Marii. Se sympatickým gynekologem žijí ve šťastném manželství. Marta ráda vzpomíná na jejich zásnuby.

„Byli jsme v Austrálii, já těhotná. Vzal mě na loď na jednu z nejkrásnějších pláží světa. Sedl si vedle mě se sendvičem, poprosila jsem ho, ať mi přinese taky jeden. A on, ať si pro něj dojdu sama, já jsem byla naštvaná, že nosím jeho dítě, absolvuju strašnou cestu dvě hodiny, ale šla jsem, jenže nic tam nebylo. A když jsem se vrátila, bylo v písku vyryto: Vezmeš si mě? A on už vedle mě klečel, dal mi ten prstýnek. Bylo to krásný,“ prozradila.

