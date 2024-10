Externí autor 16. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Jediná dcera zpěvačky Marty Kubišové se jmenuje Kateřina. Na první pohled si je možné všimnout společných rysů, například očí nebo podobného tvaru rtů. Sympatická tmavovláska dlouho nevěděla, že je dcerou slavné umělkyně. Trvalo nějakou dobu, než rodinné tajemství prasklo.

Marta Kubišová neměla v mládí rozhodně na růžích ustláno. Jako signatářka Charty 77 to za minulého režimu neměla jednoduché a co se týká vztahů, nebylo to bohužel o mnoho lepší.

Najít muže pro život se jí dlouho nedařilo. V průběhu života se dvakrát provdala, ale obě manželství skončila nezdarem.

Poprvé si vzala režiséra Jana Němce, ale již po čtyřech letech od svatby dvojice kráčela k rozvodovému soudu. Nutno ale poznamenat, že to nebyla tak úplně jejich vina.

Po porodu mrtvého dítěte se rozvedla

Na mladé manžele se sesypalo tolik neštěstí, že bylo nad jejich síly vztah udržet. Zpěvačka porodila v osmém měsíci těhotenství mrtvou dceru a následně kvůli komplikacím bojovala v nemocnici o život. Kromě toho ani jeden z nich z politických důvodů o práci nezavadil, a tak se k prožité tragédii přidaly ještě čistě existenční problémy.

Podruhé šla k oltáři s režisérem Janem Moravcem, ovšem ani tady neměla Marta Kubišová šťastnou ruku. Pozitivem bylo snad jen to, že se po jeho boku dočkala své jediné dcery Kateřiny Moravcové.

Druhé manželství ukončila nevěra

Jinak ale manželství stálo, lidově řečeno, za starou belu. Moravec nebyl žádný svatoušek a neustále proháněl ženské. Když se mu narodila nemanželská dcera, byla to pro zpěvačku poslední kapka a opět vyplnila žádost o rozvod.

Umělkyně se na svou jedinou dceru velmi upnula a hodlala ji za každou cenu uchránit od světa showbyznysu. Vzhledem k politickým persekucím si v jejím dětství musela najít civilní zaměstnání, a tak jí nedalo příliš práce svou slávu před Kateřinou utajit.

“Dozvěděla jsem se to od babičky. Když jednou byla mamča v práci, pustila mi na gramofonu její písničku Dobrodružství s bohem Panem a chtěla slyšet můj názor. Nepoznala jsem její hlas. Prý jsem se babičky zeptala, jakej pán to zpívá,” prozradila Kateřina Moravcová pro Vlasta.cz.

Kariéru výtvarnice nakonec Kateřina zavrhla

Samotnou ji ale zpěv nikdy nelákal, přestože v mládí prý uvažovala o dráze výtvarnice. Nakonec si to však k překvapení své maminky na poslední chvíli rozmyslela.

„No tak to mi bylo hodně divný právě v době, kdy maturovala. Myslela jsem, že půjde na Akademii výtvarných umění. Několik let jsme ji vozili na výtvarnou výchovu do „lidušky“, Kačenka byla podle všech evidentní talent,” kroutila hlavou Marta Kubišová.

Kateřina ale nakonec nabyla dojmu, že nemá dostatek talentu, a tak matce jednoduše oznámila, že k talentovým zkouškám určitě nepůjde.

S maminkou mají blízký vztah

„A od toho okamžiku jsem si řekla, že ji nikdy nebudu do ničeho tlačit, nic jí nebudu vnucovat, že je to její život a její rozhodnutí. I když si stále myslím, že v tom malování byla vážně skvělá,” dodala milující maminka.

Dnes se Kateřina Moravcová pohybuje spíše v uměleckém zákulisí. V době, kdy byla Marta Kubišová ještě více aktivní zpěvačkou, dokonce roky působila jako její manažerka. Věnovala se ale také žurnalistice.

Obě ženy mají velmi krásný vztah a také prý mají leccos společného, jak prozradila Marta Kubišová.

„Nevím, co vše mám se svou dcerou společné, ale přinejmenším to, že jsem její maminka. Pak mě napadá třeba láska ke zvířatům. No a jinak bych řekla, že v mnoha ohledech, i těch profesních, je v dobrém slova smyslu Kačenka jako buldoček. Když se pro něco rozhodne, zakousne se do toho a už to nepustí,” svěřila se.

Zdroje: Kafe.cz , Vlasta.cz , Prima Ženy