Oblíbená česká zpěvačka Marta Kubišová brzy oslaví dvaaosmdesáté narozeniny. To je už úctyhodný věk, umělkyně toho za svůj život také dost zakusila. A nebyly to jen výslechy od StB, ale drama si užila i s muži. Naštěstí měla i důvod k radosti, tu našla ve své jediné dceři Kateřině.

Marta Kubišová je rozhodně velkou osobností. Česko ji nezná jen jako zpěvačku, ale také jako velkou bojovnici za svobodu, a to nejen lidí, ale i zvířat. Její tvář se stala symbolem Sametové revoluce v roce 1989 a píseň Modlitba pro Martu dodnes zaznívá 17. listopadu při upomínce na tento historický den.

Hvězda Marty Kubišové začala zářit v 60. letech, kdy si lidé broukali její písničky Loudá se půlměsíc nebo Depeše. Tyto skladby se určitě podílely na jejím dalším úspěchu, který přišel v roce 1966 v podobě Zlatého slavíka. Ještě více populární se pak stala díky ikonickému triu Golden Kids, které tvořila společně s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem.

Už výše zmiňovaná píseň Modlitba pro Martu, která je dnes symbolem svobody, jí ovšem v roce 1968 zajistila velkou nesvobodu. Skladba byla reakcí na okupaci sovětskými vojsky, což se samozřejmě tehdejšímu režimu vůbec nehodilo. Zpěvačka tak dostala stopku a namísto vyprodaných sálů se mohla “angažovat” akorát tak montováním hraček nebo lepením sáčků.

„Maminka to korunovala tím, že mi sehnala přes nějakého známého lepení sáčků na hračky. A takovou degradaci při pohledu na mě, jak stojím na Slapech u stolu a lepím sáčky, Honza už nemohl vydýchat. Chtěl, abychom odešli ven, ale já ho chlácholila, že jsou tu soudruzi na dva roky, pak se omluví, otočí laufy a pojedou zase zpátky. Spletla jsem se,“ vyprávěla zpěvačka v rozhovoru pro Mladou frontu.

Kubišová potratila v osmém měsíci

Onen Honza, o kterém umělkyně mluvila, byl její tehdejší manžel, režisér Jan Němec. I on měl s režimem problém a nemohl točit. „Když jsme se brali, Honza už věděl, že si tady nenatočí jako režisér ani metr. Nepodařilo se mu ani psát pod cizím jménem,” popisuje útrapy Kubišová.

S Janem Němcem spolu rok chodili a tři roky byli manželé. Svazek jim ovšem nevydržel, rána přišla i v podobě toho, že zpěvačka v pokročilém stádiu těhotenství potratila.

„Vrátila jsem se z nemocnice a dokázala myslet už jen na to, že nemám dítě a žádnou budoucnost před sebou. Náš vztah mlel z posledního. On to těžko nesl, já netušila, jak se to mohlo stát a mezi námi se rozhostilo neštěstí,“ pokračuje ve vyprávění zpěvačka, která se posléze s Němcem rozvedla, načež on odešel do exilu.

Manžel si ze své nevěry dělal legraci

Druhé manželství se už zdálo být v tom největším pořádku, v pořádku přišla na svět i dcerka Kateřina. Kubišové partner byl opět režisér a opět Jan. Moravec ovšem miloval nejen Martu, ale také další ženy, a že jich nebylo málo. S Kubišovou pak dokonce na to konto i vtipkoval.

„Říkal mi třeba: Jestli v bytě někde narazíš na podprsenku, která není tvoje, zachovej klid, to jsme zkoušeli jen záběr,“ prozradila Kubišová dál v rozhovoru. S Němcem vydržela sedm let, manželství skončilo proto, že mu přišla na nemanželskou dceru.

„S Káťou jsem byla na chalupě na Vysočině, Moravec tehdy zůstal v našem pražském bytě. No a když jí byl zhruba rok, zazvonil telefon a v něm se ozvalo: Gratulujeme k další dceři. Tak jsem na Moravce vystartovala. A on, že mu tu skriptu z Barrandova dali do postele estébáci už těhotnou,” popsala tehdejší situaci umělkyně, které tento vtip už vtipný rozhodně nepřišel.

Obrátil ale i Moravec, zpěvačce začal vyhrožovat, že pokud žádost o rozvod nestáhne, připraví ji o dcerku. Soud nicméně na základě potvrzeného otcovství Moravce k druhému dítěti, které bylo nemanželské, vyhověl Kubišové a ta se “šťastně” rozvedla.

Kubišová před dcerou tajila, že je zpěvačka

Dnes pětačtyřicetiletá Kateřina na své dětství vzpomíná ale v dobrém. Dokonce v pořadu TV Prima TopStar přišla se vtipnou historkou. Její maminka totiž před dcerkou tajila, že je zpěvačka.

„Vůbec mě nenapadlo, že zpívá. Mamča mi nikdy ani nezpívala, tak jak já bych na to přišla? Pak jednou přišla babička a pustila mi písničku. Řekla jsem, že je hezká a chtěla jsem vědět, jaký pán ji zazpíval. Znělo mi to, jako když zpívá chlap, vůbec mě nenapadlo, že to je maminka,“ zavzpomínala sympatická brunetka.

Marta Kubišová byla zamlada skutečná krasavice, grácii si zachovává ovšem i dnes, kdy už překročila osmdesátku. Půvab tedy měla Kateřina rozhodně po kom zdědit, ostatně to můžete posoudit sami v naší galerii.

