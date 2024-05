Externí autor 26. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Jedna z největších hvězd hudební populární scény u nás v šedesátých letech byla nepochybně Marta Kubišová. Kubišová není ale jen zpěvačka, je také mluvčí Charty 77, bojovnice za práva zvířat a symbol svobody. O slávu přitom nikdy nestála. A i dnes na ni nahlíží s nadhledem.

Narodila se v předvečer dušiček, v den heydrichiády. Když byla malá, zvonila u nich doma prý gestapo, jestli její tatínek není ten Kubiš, který spáchal na zastupujícího říšského protektora Reinhadra Heydricha atentát. I když to on nebyl a do potíží se tím pádem nedostal, později se jim už nevyhnul. K moci se totiž dostali komunisté a ti dělali zle, kde se dalo.

Na tatínka Marty Kubišové si vymysleli, že úmyslně poškodil rentgenový přístroj ve své ordinaci, aby ho soudruhům nemusel odevzdat. A kdo se režimu znelíbil, stáhl s sebou neúmyslně častokrát i své okolí. Komunisti prostě neponechávali nic náhodě. Nejinak tomu bylo u Kubišových, protože Marta se nemohla dostat na vysokou školu.

„Třikrát po sobě přišlo, že dělnická třída nemá ke mně důvěru. A já jim přitom dávala na vybranou dvě školy. Věděla jsem, že buď bych udělala pohovory na medicínu, nebo na Orientální ústav, kde jsem opravdu studovala celou tu dobu jazyk hindí,“ uvedla slavná zpěvačka v pořadu České televize Na plovárně.

Komunisté zfalšovali výsledky Slavíka, aby nevyhrála

Pro svůj „problémový původ“ skončila v Poděbradských sklárnách. Při této práci si ještě přivydělávala s tamější lázeňskou kapelou jako jejich zpěvačka. A když jí posléze maminka ukázala poptávku, že do divadla v Pardubicích hledají zpěvačku, pomalu ale jistě se začala rýsovat její cesta na vyprodaná jeviště. To tehdy samozřejmě vůbec netušila.

Z Pardubic se poté přesunula do divadla Alfa v Plzni a skončila v Praze v divadle Rokoko, kde se uvolnilo místo po Evě Pilarové, která odešla zpívat do Semaforu. Její okolí se obávalo, aby se z ní v Rokoku nestala „komerční hvězdička“, nicméně to byly pocity zcela zbytečné. Namísto toho Kubišová vyexpedovala svůj první hit, který nesl jméno Loudá se půlměsíc.

V roce 1966 se jí podařilo vyhrát svého prvního Zlatého slavíka. Byl to pro ni takový šok, že omdlela. Byla tak populární, že se jí tento úspěch podařilo zopakovat ještě i v následujících třech letech. Pak ale přišel rok 1969, a to už měla s přebíráním cen utrum. Následující rok dokonce nechali soudruzi výsledky zfalšovat, aby Kubišová upadla v zapomnění.

V té době byla přitom na vrcholu slávy, spolu s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem pobláznili celou republiku s jejich triem Golden Kids. Definitivní tečka pak přišla, když někdo vytvořil pornografickou fotomontáž, na které měla být Kubišová. Že se jednalo o podvrh, tehdy nikoho nezajímalo, na dvacet let dostala stopku.

Protože nemohla zpívat, ale práci a peníze potřebovala, pracovala jako referentka ve Výstavbě sídlišť. V této, pro nesmírně talentovanou a nadanou zpěvačku, nevhodné práci vydržela až do pádu komunistického režimu. V ten osudný den se náhodou ocitla na balkonu knihkupectví Melantrich a do ruky jí strčili mikrofon, ať zpívá. A tak se zrodila krásná tradice, kdy se v tento den až dodnes ulicemi po celé republice ozývá píseň Modlitba pro Martu.

Na pódia návrat neplánuje

Hudební kariéru legendární zpěvačka ukončila v den svých pětasedmdesátých narozenin. Výjimku udělala pouze při premiéře filmu Havel, kdy nazpívala právě Modlitbu pro Martu s dětským sborem. Návrat na pódia rozhodně neplánuje, stejně jako neplánuje se vrátit k barvení svých vlasů.

„Přišel koronavirus a kadeřnictví byla dlouho zavřená. Navíc beru nějaké léky a začaly mi padat vlasy, tak je teď šetřím,“ vysvětlila zpěvačka svou stříbrnou hřívu deníku Aha! Naposledy se zpvěvačka na veřejnosti objevila v den svých jednaosmdesátých narozenin, které se konaly v pražském kině Lucerna. Pogratulovat jí přišli její přátelé Ondřej Vetchý, Václav Neckář, Karel Štolba nebo Cyril Höschl.

