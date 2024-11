Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Největší roky slávy zažila Marta Kubišová na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. V tu dobu totiž působila spolu s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou v neuvěřitelně populárním triu s názvem Golden Kids. Neuvěřitelné byly na tu dobu také honoráře Kubišové. Kolik brala?

Na začátku listopadu oslavila tato legendární zpěvačka už dvaaosmdesáté narozeniny. Za svůj dlouhý život zažila i dlouhou kariéru, největší úspěchy sklízela, když vystupovala se skupinou Golden Kids, kde spolu s ní zpívali ještě Vašek Neckář a Helenka Vondráčková.

„Kdyby nepřijeli Rusové, nevzniklo by Golden Kids, ale zase to trvalo jenom patnáct měsíců. Říkala jsem si, jak je možné, se za tak krátkou dobu zapsat do srdce a duše diváka a posluchače,“ zavzpomínala zpěvačka na krátkou, ale velice intenzivní dobu.

Nejsme hvězdy, ale jen lesklá bída

V roce 1970 totiž přišla stopka a nesměla vystupovat. Pro tehdejší režim se stala umělkyně nežádoucí a soudruzi se ji snažili zničit všemi možnými způsoby. Ku prospěchu jí ani nepřispělo to, že jednou veřejně řekla, že nejsou žádné hvězdy, ale jen lesklá bída. Co tím myslela?

Myslela tím situaci, že celé „haló” ohledně Golden Kids bylo postavené na hlavu. „Některé herečky se kvůli tomu bouřily, ale byla to pravda. Když jsme třeba jezdili na festivaly do zahraničí, museli jsme si nechat dát ušít kostým. Látku jsem si koupila, na tu jsem měla, ale na to ušití už jsem si peníze musela půjčit. Na to jsem prostě neměla,“ prozradila Marta Kubišová v talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Gott a Kubišová, nejlépe placení umělci své doby

Přitom honoráře, které pobírali členové tria Golden Kids, patřily na svou dobu mezi ty nejvyšší. To ostatně přiznala i samotná Kubišová. „Jediný Karel Gott a my jsme měli za koncert 1200 korun, což na tu dobu byly fantastické peníze. Také nám na Pragokoncertu říkali, ať nezlobíme, že bychom je také nemuseli mít,“ pokračovala dál ve vzpomínkách zpěvačka, jejíž píseň Modlitba pro Martu je dodnes symbolem sametové revoluce.

Jen pro srovnání, v šedesátých letech byl průměrný měsíční plat zhruba 1500 korun, k jejich konci pak 1900 korun. „Chleba tehdy stál 2,60 Kčs, rohlík stál 30 haléřů, cigarety se kupovaly za 1,60 Kčs a půllitr piva za 1,50 Kčs. Polobotky stály 140 korun, černobílá televize se dala pořídit asi za 3000 korun a automobil MB za 44 405. Za motocykl Jawa 250 dal kupec 9000 korun. Nájem bytu 2+1 přišel rodinu na 106 korun měsíčně," udává další ceny tehdejší doby historik Jiří Hoppe.

Měsíční plat za jedno jediné vystoupení

Pokud si tedy vezmete, že Gott a Kubišová měli měsíční peníze běžného občana za jediné vystoupení, byl to na tu dobu skutečně luxus. Mnozí čtenáři si jistě pamatují i to, jak to bylo s „luxusními” potravinami. Jejich ceny stát uměle zvyšoval, zatímco ty obyčejné ještě podporoval dotacemi.

„Typickým nedostatkovým zbožím byl například osobní automobil. Dále všechno západní zboží nebo veškeré zboží, které se tehdejším podnikům nevyplatilo vyrábět, protože jim na to stát nedával subvence a nutil je tyto výrobky prodávat pod cenou," pokračuje ve výkladu Hoppe.



Při vzpomínce na doby (naštěstí) dávno minulé tedy nezbývá nic než vážit si toho, že dnes nemusíme stát frontu na banány, že na ty banány máme peníze, že si můžeme koupit bio banány ze Španělska, říct, že nám banány nechutnají a třeba i o banánech zpívat.

