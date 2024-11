Externí autor 8. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Zpěvačka Marta Kubišová neměla na muže příliš štěstí. Vdávala se dvakrát, ale v obou případech to skončilo katastrofálně. Vzpomínky na první veselku jí ale již nikdy nikdo nevezme. Jako nevěsta byla skutečně oslnivá a velice jí to slušelo.

S režisérem Janem Němcem to byla velká láska. Než se vzali, chodili spolu rok. Bohužel jim ale nebylo přáno a museli se vypořádat s tolika těžkostmi, že to jejich vztah neměl šanci ustát.

Velkým problémem byl finanční nedostatek, který byl způsoben tím, že oba dva byli stiženi politickou persekucí. Marta Kubišová měla od komunistů v 60. letech prakticky stopku a bylo jí jasné, že si nějakou dobu nezazpívá. Její píseň Modlitba pro Martu jí v roce 1968 podepsala ortel.

Umělkyně si tak musela najít civilní zaměstnání. Že by se ale jednalo o důstojnou práci, o tom si mohla opravdu nechat jen zdát.

Místo hudby pracovala v továrně

„Maminka to korunovala tím, že mi sehnala přes nějakého známého lepení sáčků na hračky. A takovou degradaci při pohledu na mě, jak stojím na Slapech u stolu a lepím sáčky, Honza už nemohl vydýchat. Chtěl, abychom odešli ven, ale já ho chlácholila, že jsou tu soudruzi na dva roky, pak se omluví, otočí laufy a pojedou zase zpátky. Spletla jsem se,” vyprávěla Kubišová kdysi pro Mladou frontu.

Jan Němec na tom byl navíc velmi podobně. „Když jsme se brali, Honza už věděl, že si tady nenatočí jako režisér ani metr. Nepodařilo se mu ani psát pod cizím jménem,” popsala zpěvačka.

Možná, že kdyby tehdy dala na jeho slova a skutečně odešli do zahraničí, mohlo být v jejich vztahu všechno jinak. To se ale nestalo, a tak je postupně ubíjely starosti všedních dní.

Ztráta dítěte jí zničila manželství

Ty se navíc definitivně završily tragickou událostí, která je postihla. Marta Kubišová totiž v osmém měsíci těhotenství porodila mrtvou dceru. Aby toho nebylo málo, kvůli komplikacím poté v nemocnici nějakou dobu bojovala o život.

„Vrátila jsem se z nemocnice a dokázala myslet už jen na to, že nemám dítě a žádnou budoucnost před sebou. Náš vztah mlel z posledního. On to těžko nesl, já netušila, jak se to mohlo stát a mezi námi se rozhostilo neštěstí,” zavzpomínala Marta Kubišová.

S Janem Němcem se krátce poté rozvedla a on skutečně zamířil do exilu, po kterém tehdy tak toužil. Jenže oproti původním představám bez milované ženy po svém boku.

Druhý muž byl notorický sukničkář

Nutno podotknout, že také druhé manželství s režisérem Janem Moravcem skončilo naprostým fiaskem. Ten totiž nenechal na pokoji žádnou sukni a ani se nenamáhal to před svou manželkou skrývat.

„Říkal mi třeba: Jestli v bytě někde narazíš na podprsenku, která není tvoje, zachovej klid, to jsme zkoušeli jen záběr,” popisovala Marta Kubišová s tím, že taková situace později skutečně nastala.

Korunu tomu ovšem Moravec nasadil, když si kromě jejich společné dcery Kateřiny pořídil ještě nemanželskou dceru a ještě se naprosto nepochopitelným způsobem z maléru pokoušel vykroutit.

Nemanželské dítě absurdně popíral

„S Káťou jsem byla na chalupě na Vysočině, Moravec tehdy zůstal v našem pražském bytě. No a když jí byl zhruba rok, zazvonil telefon a v něm se ozvalo: Gratulujeme k další dceři. Tak jsem na Moravce vystartovala. A on, že mu tu skriptku z Barrandova dali do postele estébáci už těhotnou,” šokovala zpěvačka.

Přestože se poté Jan Moravec uchýlil k výhrůžkám, že Kubišovou připraví o dceru, pokud se s ním rozvede, nenechala se zastrašit a jejich manželství pak skončilo. Malá dcera zůstala v její péči.

