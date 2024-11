První listopad byl dnem, kdy Marta Kubišová oslavila své 82. narozeniny. Ani v dobách, kdy nesměla zpívat, nebyla zapomenutá, ale přece jen narozeniny jsou zvláštní příležitostí zavzpomínat. Připomeňme si její začátky, ale i její osobnost spojenou s láskou ke zvířatům, podívejme se, co dělá dnes.

Svět paní Marty

Její písničky, které se staly evergreeny, Modlitba za Martu pak symbolem demokracie – to se většině lidí vybaví, řekne-li se Marta Kubišová. Jako zpěvačka se stala legendou, její jméno je ale spojené také s láskou ke zvířatům a jejich ochranou.

V dětství jezdila na koni, celý život ji provázejí pejsci. Svého prvního „zachránila“ od řetězu, když byla malá holka. V jednom z rozhovorů při příležitosti svých osmdesátin s úsměvem zavzpomínala, jak koupila fenku boxera, kterou filmaři pořídili pro natáčení filmu a nevěděli co s ní, pak oslíka Nikolase, který s ní hrál v klipu a měl skončit na jatkách. Bydlel s ní a dcerou dva týdny v paneláku, než mu pořídily stáj na Slapech.

Když se mluví o zvířatech, prý se úplně rozzáří. Od malička má o nich ráda příběhy, které ji dojímají. Je „matkou“ pořadu Chcete mě?, který Česká televize před čtyřmi lety ukončila. S myšlenkou přišla do televize v roce 1992 po jedné akci, kde se řešila problematika opuštěných zvířat. Za dvacet devět let spolu se Zdeňkem Srstkou přispěli k nalezení nového domova stovkám kočiček a pejsků, mnoha zvířátkům poskytla útočiště i ona sama.

Svou osobností přispěla k ochraně zvířat, je patronkou Nadace na ochranu zvířat. Pomáhá organizaci Helppes, která cvičí psy pro lidi s různými handicapy.

Zlatá šedesátá

Paní Marta se narodila v Českých Budějovicích. Její otec byl lékař, a když jí bylo deset, rodina se přestěhovala do Poděbrad, kde získal místo primáře interny. Nemá hudební vzdělání, ale učila se na klavír v soukromých hodinách. Zpívala s místní kapelou, zúčastnila se soutěže Hledáme nové talenty, její kariéru ale odstartoval až konkurz do Stop divadla v Pardubicích (1962). Jak zavzpomínala pro rozhlas, dala si na kuráž griotku a od klavíru „vymetla“ jak sama uvedla, hudebníka a tehdejšího hledače talentů Bohuslava Ondráčka.

Následovalo plzeňské divadlo Alfa, pražské Rokoko a spolupráce s Helenou Vondráčkovou a Vaškem Neckářem, kteří spolu později založili Golden Kids. Dále stříbrná a bronzová Bratislavská lyra a Zlatý slavík – a rok 1968… I když sama přesně neví, proč se komunistům znelíbila, mělo to být kvůli písničce Píseň pro Martu. Zpívala ji v televizním pořadu Píseň pro Rudolfa III. a její text byl chápán jako protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území.

Jelikož byla v té době již tak populární a objevovala se na titulních stránkách časopisů (viz galerie), musela prostě zmizet z očí.

close info Facebook / Facebook zoom_in Marta byla populární i v zahraničí

Dnešní osmdesátá

Druhý den po svých 82. narozeninách paní Marta přijímala gratulace na jevišti zaplněné Lucerny, kde již potřetí v pořadu Noc s legendou za doprovodu audiovizuálních nahrávek vyprávěla otevřeně o svém životě. Mezi hosty byli Iva Janžurová, primář kardiologie Nemocnice Na Homolce Petr Neužil, historik a prorektor Masarykovy univerzity Jiří Hanuš jí předal univerzitní zlatou medaili za přínos v oblasti kultury.

Marta v roce 2016 vydala své poslední album Soul a se svými posluchači se rozloučila na turné Marta naposledy, které zakončila koncertem v rodných Českých Budějovicích. Od té doby vystupuje jen při výjimečných příležitostech.

V současné době stále ještě pracuje na své životopisné knize. „O mně už jich bylo několik, ale byly to knihy o mně beze mě,“ říká, „Bylo tam mnoho polopravd nebo dokonce lží, naopak chybělo mnoho zásadního…,“ proto by ji ráda dokončila. Má se jednat o velmi osobní a pravdivou výpověď. „Jsem si jistá, že až kniha vyjde, spousta lidí mě bude chtít zabít…,“ říká s nadsázkou. Napsáno už má prý hodně, své paměti ale píše ručně, dokonce na různé ústřižky, když ji zrovna něco napadne. Nejde to tak rychle, jak si myslela. Její rukopis dcera Kateřina přepisuje a ukládá do počítače.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Od hudebních přes rodinné až po časopisy pro mládež, všude se o ní psalo

Nelze přát jí více než zdraví a dokončení pamětí a těšit se, že si brzy přečteme víc o jejím životě.

Zdroje: plus7dni.pluska.sk, prosvet.cz, www.irozhlas.cz, magazin.aktualne.cz, www.prozeny.cz