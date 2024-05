Konkurz na hlasatelku pro ostravské televizní studio jí změnil život. Stala se specialistkou na vícejazyčné moderování pro Českou televizi, kde pracovala úctyhodných 30 let. Vzpomínáte si na Martu Skarlandtovou?

Nenahraditelná moderátorka

Vystudovaná překladatelka a tlumočnice se narodila 12.02.1948 v Hranicích v tehdejším Československu. Od roku 1965 až do roku 1994 působila v Československé, a následně České televizi jako nenahraditelná moderátorka mezinárodních akcí.

Byla totiž schopná plynule přecházet z angličtiny a němčiny do češtiny a naopak. Moderovala a překládala několikahodinové přímé přenosy sportovních a kulturních akcích.

Jednalo se a taneční soutěže, společenské akce a představení. Zahraniční štáby si ji vždy přímo vyžádaly, protože věděly, že je naprostá profesionálka, a je jednoduše nejlepší v oboru.

Život pod drobnohledem

„Televizní práce mi dala mnoho zkušeností, ale nyní je pro mě moderování uzavřená kapitola,“ svěřila se v rozhovoru s Barborou Tachecí pro Český rozhlas Plus.

Když odcházela z televize po tolika letech, cítila údajně obrovskou úlevu, že už nikdo nebude kontrolovat její oblečení, líčení, chování a počet cigaret, které vykouřila.

Každý její pohyb byl ostře sledován jak diváky, tak vedením televize. Vášnivá kuřačka pobuřovala tímto svým zlozvykem okolí, ale také svým chladným postojem ke komunismu.

Tehdy totiž do filmového a televizního světa přišlo nové pravidlo, že na obrazovce kouří pouze záporné postavy. Pokud by moderátorka byla někde viděna s cigaretou, byla by považována právě za onu negativní postavu.

Rivalky

Jako všude na pracovištích, tak i v televizi se odehrávaly intriky a komplikované vztahy. Zdálo se, že ostatní hlasatelky by mohly závidět Skarlandtové její privilegium.

Protože pokaždé, když bylo potřeba hlasatelky s jazykovou výbavou, padla volba právě na ni. V kuloárech se povídalo, že právě proto nebyla oblíbená svými kolegyněmi.

Šušká se, že s populární hlasatelkou a moderátorkou populárního Kalendária Saskií Burešovou byly rivalky. Obě dvě byly charismatické ženy s velkým talentem a královny své televizní éry.

Překladatelka

Když Skarlandtová odešla z televize, skočila po hlavě na dráhu překladatelky. Dokonce se její cesta propojila s tou jejího bratra Milana Heina, který založil divadlo Ungelt. Právě pro divadlo začala překládat divadelní hry.

Málokdo ví, že uznávaná televizní hvězda je také textařkou, která psala písně Martě Kubišové. Zároveň psala hudební texty pro kapelu svého manžela Zdeňka Skarlandta, Kamarádi táborových ohňů.

Co dělá dnes

Milovaný manžel ji navždy opustil v roce 2019. Zůstala jí dcera Linda, která je dvounásobnou maminkou Sama a Laury. Bývalá televizní hvězda je hrdou maminkou své dcery i babičkou milovaných vnoučat.

Její umělecké srdce dnes patří divadlu a médiím se raději vyhýbá. Nejen, že nadále překládá, ale také píše scénáře, texty a vlastní tvorbu. Miluje tvůrčí činnost, kterou jí překlady poskytují. Ve svém životě má ještě pár snů, které by si chtěla splnit, ale jak sama pravila, své sny neprozrazuje.

