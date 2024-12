Patřila mezi nejvýraznější televizní tváře, televizní hlasatelkou byla třicet let. Na rozdíl od některých jiných známých a oblíbených kolegů a kolegyň, když se dveře televizní hlasatelny zavřely, zmizela, ale nikam se neztratila se. Uplatnila své jazykové znalosti, stala se z ní překladatelka.

Za pultík náhodou

Pochází z Hranic na Moravě a jako studentka vysoké školy zahlédla v Ostravě plakát na konkurz pozice hlasatele. O nic jí nešlo, zkusila to a přijali ji. Jelikož získala výjimku ministerstva školství, že může pracovat, své zkušenosti sbírala od roku 1965 jako externí hlasatelka už během studií. O čtyři roky příjemná a pohledná hlasatelka získala stálé místo.

Mladá nová tvář byla jazykově nadaná, pro Československou televizi moderovala mezinárodní společenské akce, festivaly a soutěže. Kvůli tomu se v zákulisí šuškalo, že jí kolegyně, především Saskia Burešová tiše záviděla, ale je to pouze „jedna paní povídala.“

Ačkoli po sametové revoluce krátce zabrousila do politiky, v době svého působení se jí stranila a opakovaně odmítla vstoupit do řad komunistů. „Dneska se o tom těžko vykládá, protože je to tak černobílé. Kdo pracoval ve sdělovacích prostředcích za bolševika, ten je jasný a patří ke staré gardě. Samozřejmě, že na mě tlačili,“ vyprávěla v rozhovoru pro rozhlas. Troufla se vzepřít se i textům, které dostávali. „… dramaturgům bylo úplně jedno, co tam napíšou. Občas to byly neskutečné ideologické, troufám si říct, hovadiny. Každý den jsem musela bojovat o to, že řeknu obsah po svém, dám pryč deset deka socialismu a budu se snažit mluvit normálně,“ vzpomíná na své působení v televizi, které ji hodně obohatilo.

Hlasatelům odzvoněno

Po roce 1994 začala moderovat a psát scénáře pro pořad Nedělní ráno, jehož vysílání skončilo v roce 2000. U scénářů zůstala i po odchodu z televize, začala se také naplno věnovat překladům. Přeložila například hry pro divadlo Unglet. Je také autorkou scénáře českého komorního muzikálu Touha jménem Eidonis, který napsala pro Martu Kubišovou a Anetu Langerovou přímo na tělo. Premiéru měl na Letní scéně v roce 2013 a hrál se čtyři roky. Vyšel na DVD a CD.

Texty písní psala také pro svého manžela, countryového kytaristu a jeho kapelu K.T.O (Kamarádi táborových ohňů), s nímž prožila svůj manželský život. Opustil jí 7. června 2019, v den čtyřicátého čtvrtého výročí jejich svatby. Mají spolu dceru Lindu. Ta je maminkou Sama a Lindy a z bývalé hvězdné hlasatelky je šťastná babička.

Její bratr je herec, zakladatel a ředitel pražského divadla Ungelt Milan Hein. S rodným příjmením v televizi začínala, než se provdala za Zdeňka Skarlandta. Její jméno je Marta. Marta Skarlandtová-Heinová (*12. února 1946). Poznali jste ji?

Marta Skarlandtová i jako dáma v pokročilém věku vypadá skvěle

