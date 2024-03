Mezi novy, které jasně zazáří a pak pohasnou, patří na našem pomyslném pěveckém nebi nadějná zpěvačka Marta Stravová, objev Petra Hanniga. Její zář pohasla, když se jí do jejího mladého života zákeřně vplížil „rak“ a svými klepety umlčel nejen její hlas, ale sebral mámu dvěma malým dětem.

Od moravských lidovek

Marta Stravová (1968–2008) pochází z Brna, prázdniny a volný čas trávila v moravské vísce Blučina u své babičky, která jí zpívala a přivedla ji k lásce ke zpěvu. Marta měla slavíka v hrdle od malička a v pozdějším věku svým sopránovým hlasem dokázala zazpívat moravské lidovky tak, jak nedokázal snad nikdo jiný, alespoň tak na ni zavzpomínal zpěvák, skladatel a hudební producent Petr Hannig, který ji objevil.

Jako „skutečná“ zpěvačka začala svou krátkou hvězdnou kariéru v koncertním pořadu zpěváka Arnošta Pátka Pátek a jeho Robinson, kde zpívala s Martinou Formanovou. Spolu s ní, Jakubem Smolíkem a Petrem Hannigem, s nímž prožila i krátký milostný románek, vystupovala se skupinou Maximum.

Hvězdička osmdesátek

Během jejich koncertního programu S úsměvem v patách vystupovali s veselými historkami z natáčení i známí herci. Jedním z nich byl koncem 80. let Lukáš Vaculík. Mezi krásnou Martou a mladým hercem, po kterém toužilo nejedno dívčí srdce, přeskočila pomyslná jiskra a po dva roky prožívali krásnou vřelou lásku. Zpěvačka, která pocházela z početné rodiny (měla pět sester) se toužila usadit a mít rodinu, „kamarád do deště“ neměl pocit, že by si měl nechat „ustřihnout křídla“, a románek proto neměl pokračování.

Jako pěvecká hvězdička se Marta na konci 80. a počátkem 90. let těšila celkem značné popularitě. Spolu s Hannigem nazpívala jeden z jejích nejznámějších hitů Domů k mámě. Další vyšly i na desce Láska na první pohled, na které je její stejnojmenný duet s Jakubem Smolíkem, s nímž nazpívala i Kamarádku. Její sólovou písní na albu je Náš profesor a Mám se vdát.

Krutá klepeta

Marta Stravová chtěla zpívat, ale před svou pěveckou kariérou dala přednost rodině, o které snila. Vdala se a přivedla na svět dva krásné kluky. Pak jednou, při běžné lékařské prohlídce nebylo něco v pořádku a po odborném vyšetření jí byla diagnostikovaná rakovina. Přestože bojovala statečně už kvůli svým synům, podstoupila léčbu, ozařování, za půl roku poté, co se o své nemoci dozvěděla, svůj boj s klepety raka ve svých pouhých čtyřiceti letech prohrála.

Její náhlý a rychlý odchod zasáhl nejen rodinu, ale i pěvecké kolegy. Své sny nestihla vychovat. Zanechala na sebe vzpomínky a pár písní. Poslechněte si Domů k mámě…

