Ačkoli se nám lidem mimo uměleckou branži může zdát, že se herci, zpěváci a další umělci setkávají, či často potkávají, nemusí tomu tak být. Filmová prodavačka v bufetu Blanka a její ctitel, později manžel František Koudelka ze známé komedie se setkali téměř po padesáti letech, a nebylo to náhodou…

Půvabná kráska

Marta Vančurová (*7. září 1948) je bezesporu jedna z našich nejkrásnějších hereček a svůj šarm a půvab neztrácí ani po letech. K divadlu se dostala oklikou. Od deseti let zpívala v Dětském rozhlasovém sboru Bohumila Kulínského, a díky tomu se podívala do mnoha zemí Evropy, poznala krásná místa. Zazpívala si v rozhlasové pohádce, v ní zaujala jejího režiséra, který ji obsadil do rozhlasové hry. Tam se setkala se skutečnými herci. Odtud pro ni vedla v té době ještě zavátá cestička k herectví.

Po maturitě na gymnáziu z pěveckého sboru odešla, pracovala nějaký čas v hydrometeorologickém ústavu a pomýšlela na studia přírodních věd, přesněji řečeno fyziky. Pak jako by zavál odněkud příznivý vítr, cestičku ofoukal, a paní Martu poslal ke zkouškám na DAMU. Aniž by se připravovala pod odborným vedením, přijali ji.

Doma na scéně i na place

Cvaknout filmovou klapku slyšela už jako studentka ve snímku Nevěsta, kde ztvárnila hlavní postavu mladičké pracovnice drůbežárny Zdeny, která sní o svatebních šatech a bílé vlečce. Po studiích se stala členkou souboru Realistického divadla Zdeňka Nejedlého. V 90. letech přešla do Divadla na Vinohradech. V obou hrála řadu velkých postav. V posledních letech ji návštěvníci divadel mohli vídat na scéně Studia DVA Divadla.

Velkou filmovou zkušeností byla pro paní Martu role Jany Eyrové ve stejnojmenné čtyřdílné televizní adaptaci románu Charlotte Brontë. Z mnoha televizních seriálů, ve kterých hrála, připomeňme Nanynku Cirklovou ze seriálu Synové a dcery Jakuba skláře.

Již rok po studiích za ztvárnění Heleny v psychologickém snímku Milenci v roce jedna o lásce, kterou prožívají dva mladí lidé krátce po válce, získala na karlovarském festivalu cenu za nejlepší herecký výkon. Jejího milence, studenta práv a nadšeného filmaře amatéra hrál Viktor Preiss.

Připomenout si půvabnou herečku v tomto snímku můžete na následujícím kratičkém videu:

Zdroj: Youtube

Z filmů, ve kterých hrála, lze jmenovat perly naší kinematografie Stíny horkého léta či Smrt krásných srnců. Jak se uvádí, její životní rolí byla fotografka Marie Stašková v dramatu režiséra Juraje Herze Den pro mou lásku, která se musí vyrovnat se smrtí dcerky. Jejím partnerem, filmovým manželem Petrem byl Vlastimil Harapes (1946-2024).

Scénář k němu napsala Markéta Zinnerová, hudbu složil Petr Hapka. Nádhernou znělku, ze které až mrazí, si můžete poslechnout na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

„František“

Výše zmíněný film se točil v roce 1976 a od té doby jí s nedávno zesnulým tanečníkem, choreografem a dlouholetým sólistou baletu Národního divadla vázalo pevné přátelské pouto. Přátelství si nesmírně vážila a pana Vlastimila považovala za vzácného člověka, který se nerodí každý den. Byl jí i velkou oporou, když se potýkala s onkologickou nemocí. Jeho odchod ji nesmírně zasáhnul.

Láskou a manželkou Luďka Soboty coby automechanika Františka Koudelky, který se řídí „kondiciogramem“ sestavěným počítačem, byla v nezapomenutelné komedii plné vtipných zlidovělých hlášek Jáchyme, hoď ho do stroje! Od dob natáčení se prakticky nepotkali. Za jejich setkáním stojí křest knihy V kimonu až do hrobu, který se konal v prostorech Žižkovské věže dne 1. listopadu 2023.

Jejím autorem je Petr Jákl ml., bývalý reprezentant v judu, producent a režisér, který se ve filmu prosadil také jako kaskadér a doublér. Ten je oba na tuto společenskou událost pozval. Luděk se svou „topinkovou“ láskou, ke které si chodil do bufetu měnit drobné, aby ji sbalil, zavzpomínali na krásnou atmosféru při natáčení, paní Marta také na svou první komediální roli. Nešika, který utopí svůj traktor Máňu i v té době luxusní Tatru 603 složil paní Martě kompliment. Řekl jí, že vypadá stále velmi dobře a že jí to moc sluší. S tím nelze nesouhlasit. Vžďyť se téměř nezměnila.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Marta Vančurová dnes, zde na křestu s Luďkem Sobotou

