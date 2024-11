Externí autor 25. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Marta Vančurová oplývala v mládí něžnou, až éterickou krásou. A to dokonce do té míry, že zaujala Hollywood. Jenže se rozhodla zůstat na rodné hroudě. Její důvod vás nejspíš překvapí.

Život se s touto křehkou kráskou vůbec nemazlil. Všichni si ji asi nejvíc pamatujeme z dnes už kultovního filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde ztvárnila dívku a později spokojenou manželku Luďka Soboty. V soukromí ale její manželství dopadlo špatně a po rozvodu se věnovala především synovi Janovi.

Fyzikářka?

Marta Vančurová nepochází z divadelní rodiny, ale od malička ráda zpívala. Jednou ji tatínek přihlásil na konkurz do Dětského pěveckého sboru Bohumila Kulínského, kam se i přes velký zájem dostala.

Před několika lety v rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala: „Každý pátek jsme natáčeli v karlínském rozhlase nejen různé dětské sbory, ale také třeba Honeggerovo oratorium Jana z Arku pod vedením Václava Neumanna a za herecké účasti Slávky Budínové. Taky nemohu opomenout, že jsme byli na turné po Itálii s Bachovou Mší h moll, a dokonce jsme ji zpívali při výročí kláštera Mont-St-Michel na pobřeží Normandie, což bylo úžasné. S rozhlasovým sborem jsem tedy zažila mnoho krásných okamžiků, které mě chtě nechtě poznamenaly.“

Nejspíš na tom něco bylo. Po maturitě totiž začala pracovat v Českém hydrometeorologickém ústavu a uvažovala o studiu fyziky. Jenže pak, více méně náhodou, si podala přihlášku na DAMU. Možná zafungovaly zkušenosti ze sboru, ale byť se připravovala na zkoušky sama, byla přijata. Debutovala rolí ve snímku legendárního Jiřího Suchého – Nevěsta. To se psal rok 1970.

Osudová chyba?

Těžko říct. My diváci a obdivovatelé této úžasné dámy to tak můžeme vidět. Ona sama měla nepochybně řadu důvodů, proč krok, který mohla učinit, nakonec neudělala. O co šlo? V roce 1973 Marta Vančurová natočila drama Milenci v roce jedna, kde si zahrála po boku Viktora Preisse.

Snímek byl velmi úspěšný nejenom u nás, ale i v zahraničí. Podle Blesk.cz Marta na něj vzpomínala takto: „Dostala jsem cenu na festivalu v Karlových Varech za hlavní ženskou roli. No, a ten film potom jezdil po spoustě festivalů po celém světě a já s ním, pokud to šlo,“ vzpomínala s odstupem času.

Tento film režiséra Jaroslava Balíka (†71) byl dokonce vybrán jako zástupce československého filmu, který se v roce 1974 ucházel o Oscara. A herečka k tomu řekla: „Tenkrát jsem dostala i takovou nabídku do budoucnosti do Hollywoodu, že by mě zastupovali. Měla jsem ale potřebu tady zůstat – s lidmi, kterých jsem si vážila, kteří ale bohužel přestávali být aktivní. Spíš jsem dávala přednost místním,“ prozradila pro Český rozhlas Dvojku.

Na jednu stranu je toto rozhodnutí pochopitelné, na druhou ho lze nazvat osudovou chybou, která ji možná připravila o skvělou kariéru v Hollywoodu a její život by se nejspíš ubíral úplně jiným směrem.

Osudové rány

Život Martě Vančurové ale naložil hůř. V roce 2000 onemocněla rakovinou prsu. Jak sama později přiznala, byl to pořádný zásah do života. Svou nemoc tajila dlouhých sedm let, ale nakonec se jí podařilo nad ní vyhrát.

Kalich hořkosti ovšem musela vypít až do dna, protože ji právě v této nejhorší době opustil její dlouholetý partner kameraman Jan Malíř. Žila s ním, byť na hromádce, dlouhých dvacet let a mají spolu syna Jana. Právě těžké onkologické onemocnění jí pomohlo se se situací vyrovnat. Rozhodla se, že světu ukáže, kolik síly se v jejím křehkém těle skrývá. A zvítězila...

