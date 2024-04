Není mnoho českých hereček, které vsadí na moderní vzhled a krátké vlasy. Stále je ve společnosti hodně zakořeněno, že žena má mít dlouhé vlasy, u mediálně známých osobností to platí ještě více. Tato herečka měla krátké vlasy vždy a patřila k nejkrásnějším českým herečkám. Poznáte ji i s dlouhými?

Vloni tato herečka oslavila 7. září své 75. narozeniny. Neuvěříte, jak moc si je stále podobná. Její krátké vlasy ji charakterizují i dnes, už jako krásné šediny.

O koho jde? Prozradíme vám pár indicií.

Život nejen na prknech, která znamenají svět

Tato herečka je známá svým vztahem k divadlu a filmu, ale také tím, že i její osobní život je plný zvratů a osobních výzev.

Narodila se v roce 1948 v dnes pražské Lhotce, která však byla v té době periferií, což je i důvodem k tomu, proč má tato žena velmi silný vztah k přírodě. Její cesta k umění byla předurčena již od dětství. Věnovala se deset let zpěvu v Dětském rozhlasovém sboru Bohumila Kulínského, s nímž se zúčastnila jako jedna ze tří nejlepších i rozhlasové pohádky, a později i díky talentu rozhlasové hry.

Přestože se tato herečka na chvíli zabydlela v oboru meteorologie a chtěla studovat fyziku, nakonec ji vášeň pro divadlo přece jen zavedla na DAMU, kde zahájila svou uměleckou dráhu na podzim roku 1968, kdy zde ještě učil i Rudolf Hrušínský. Velmi zajímavé je, že na zkoušky se připravila zcela sama. A píle se jí vyplatila. I přes samostatnou přípravu byla přijata na první pokus a stala se členkou talentovaného ročníku, jehož součástí byli například Jiří Lábus či Tomáš Töpfer.

Její talent brzy doslova vykvetl a přinesl ji angažmá v Realistickém divadle (dnes Švandovo divadlo), kde se stala hvězdou mnoha představení. Za všechny jmenujme jen některé, jako jsou Zločin a trest, Anna Karenina nebo Racek.

O to víc bylo překvapivé, když na začátku 90. let z divadla nečekaně a doslova ze dne na den odešla. Okamžitě se uchytila ve Vinohradském divadle, kde jí nabídla angažmá Jiřina Jirásková. Zde hraje stále.

Pevné spojení i s filmem

Jako filmová herečka se tato žena zapsala do povědomí diváků především v 70. a 80. letech, kdy excelovala v rolích silných žen. Hrát ve filmu už přitom začala jako studentka.

Ať už šlo o dramata nebo komedie, dokázala vždy přesvědčivě ztvárnit širokou škálu postav, což potvrzuje i řada ocenění, která během své kariéry obdržela.

Mezi její nezapomenutelné filmové role patří výkon v Milencích v roce jedna po boku Viktora Preisse, za který získala ocenění na MFF v Karlových Varech, nebo v legendárním filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde ukázala i její talent pro komedii. Dále Stíny horkého léta, Smrt krásných srnců nebo Bolero.

Pokud vám prozradíme, že jednou z jejích největších rolí je hlavní role ve filmu Den pro mou lásku po boku Vlastimila Harapese, asi už nebudete na pochybách, kdo je ona žena na fotce s dlouhými vlasy… Oba herci se navíc přátelí dodnes.

Zazářila i ve čtyřdílné sérii Jana Eyerová, v Inženýrské odysee nebo seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře. Je až s podivem, kolik rolí tato herečka odehrála, protože je o ní známo, že nikdy nechodí na castingy.

Ještě ale doplňme mozaiku dalšími střípky ze soukromého života této nádherné herečky.

Soukromý život byl plný zklamání, ale i lásky

V osobním životě prošla herečka několika významnými vztahy, které ovlivnily nejen její soukromí, ale i obraz veřejnosti o ní. Na lásku měla vždy smůlu.

Jejím dlouholetým partnerem byl uznávaný kameraman Jan Malíř, s nímž má syna Jana. I když jejich vztah byl po mnoho let pevný, nakonec se po dvaceti letech rozpadl v době, kdy tato žena bojovala s rakovinou. Jejich synovi bylo pouze 13 let.

Toto období bylo pro ni samozřejmě jedním z nejtěžších v životě, neboť se musela vypořádat nejen s osobní ztrátou, ale i s vážnou nemocí. V té době dokonce odešla z divadla, nemoc před kolegy tajila a chtěla se naplno věnovat léčbě. „Nebylo to lehké období, ale měla jsem velké štěstí. Když překonáte takovou chorobu, je to dobrá zkušenost. Člověk pozná sám sebe a své možnosti,“ řekla tehdy.

Přesto dokázala vše zvládnout díky své obrovské vůli k životu i podpoře blízkých. Největší oporou jí byl právě její syn, kamarádka a divadelní kolegové. Do dalšího vztahu se nehnala. Jak řekla: „Někdy jsem chtěla, aby někdo přišel a já na něj na chvíli mohla všechno naložit a odpočinout si. Honzík by ale pro mě prvořadý a nějak jsem si to ani neuměla představit.“

Diskutovány byly jeden čas v médiích i její další mezilidské vztahy. Tato herečka totiž prožila tajný milostný vztah s Ladislavem Frejem, o kterém se dlouho pouze šuškalo. V té době byla jeho ženou Věra Galatíková, další oblíbená herečka, která v té době rovněž bojovala s rakovinou, jíž nakonec podlehla. Tajný románek představuje jednu z méně známých kapitol života této herečky.

Podívejte se na rozhovor s ní v tomto videu:

Zdroj: Youtube

A kdo to je? Samozřejmě jste asi poznali na fotce Martu Vančurovou, jednu z nejkrásnějších českých hereček. Je celkem jedno, že zde má dlouhé vlasy, ve kterých ji neznáme, protože její nádherné, výrazné a velké oči ji spolehlivě identifikují.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Marta Vančurová nemoc tajila dlouhých sedm let

Odkaz a stopa, jíž nechává Marta Vančurová v českém umění, je nesmazatelná.

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.csfd.cz, sip.denik.cz, cs.wikipedia.org, www.kafe.cz